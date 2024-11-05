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娛樂 電視

NONO性侵案獲不起訴 受害者曝心聲：真的是精神折磨

〔記者林欣穎／台北報導〕NONO涉嫌對6名女子性犯罪，被依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴，現由士林地院審理中。他另被2名女子指控性侵等案，經士林地檢署調查，以罪嫌不足為由，今給予不起訴；2名女子均可於收到不起訴書後10日內聲請再議。對此，曾控告NONO的小紅老師也吐露心聲，並透露其他受害者心境。

小紅老師（右）、NONO（左）。（資料照）小紅老師（右）、NONO（左）。（資料照）

小紅老師表示：「我衷心的期望能合併偵辦此案，相同的加害者帶給多數女性長年的噩夢，此風不可長，我相信台灣是個法治的社會，切莫姑息養奸。」

小紅老師提到這一路非常艱辛，但是就算用爬的也要走到最後，「雖然目前這兩案的結果不盡人意，我相信檢查官也已經盡力了，謝謝檢察官。我們不為名和利，只想讓曾經伸出魔爪的人受到懲罰，讓後來的演藝圈新人不用再遭受這樣的恐懼。」

小紅老師與受害者對話。（小紅老師提供）小紅老師與受害者對話。（小紅老師提供）

她也說受害者有自己的心聲，並曬出對話截圖，圖中可以看到受害者提到這是第二次被判不起訴，不知道還能撐多久，也許這是真的是最後一次了，只能說這幾次下來真的是精神折磨，一次次一幕幕的回憶那些令人窒息驚恐的畫面，「如果律師評估後希望再上訴，我會全力以赴跟大家並肩作戰到最後一刻。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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