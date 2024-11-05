姚淳耀「精神崩潰」徹底黑化 警察父痛喊「養不教父之過」

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀繼影集《模仿犯》後，在華視、公視台語台《孔雀魚》再度飾演連環殺人案件的兇手，他劇中角色「嚴家俊」為警察局長的兒子，表面上是一名品學兼優的模範生，然而內心卻隱藏著黑化的殺手。

安心亞、尹馨、「阿弟」蕭景鴻演出《孔雀魚》。（華視、公視台語台提供）

安心亞、尹馨在《孔雀魚》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）

姚淳耀角色長期受到父親李興文的壓力，他漸漸承受不住，開始顯露出精神異常的跡象，逐步走向崩潰。黑化的姚淳耀一登場便引發熱烈討論，在與警察的巷弄追逐戰中，他矯健的身手讓觀眾不禁讚歎：「根本就是跑酷高手！」

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安心亞、尹馨在《孔雀魚》查看莊凱勛留下的線索。（華視、公視台語台提供）

安心亞在《孔雀魚》飾演小雪。（華視、公視台語台提供）

劇情內容引發觀眾對於教育子女的反思，在接受訪談時，姚淳耀對「嚴家俊」心中的計畫表達深切的同情，甚至想對角色俊說：「你已經做得夠好了。」李興文則強調：「養不教，父之過！」尹馨認為，家庭教育中「尊重」與「平等」尤為重要，但她坦言，自己是在成長過程中，經歷了種種挫折後才逐漸體會到這些價值。如今，她也希望現代的教育能更重視這些基本理念。

李興文在《孔雀魚》飾演警察局長。（華視、公視台語台提供）

姚淳耀在《孔雀魚》表面上是一名品學兼優的模範生，內心卻隱藏著黑化的殺手。（華視、公視台語台提供）

面對來自家人的期望，不論是劇中楊烈對女兒尹馨的期待，還是李興文對兒子姚淳耀的期待，人們總是活在別人的期盼之中，無形中背負著這些重擔。尹馨坦言，當初成為演員的選擇，讓她在親人期望與個人夢想間掙扎不已，初選擇這條路時，家人對其未來充滿疑慮，特別是父母擔心演藝生涯的前景，認為女兒應選擇穩定、保障性高的工作，甚至希望她走上當老師的道路。儘管如此，尹馨選擇了堅持夢想。她也提到自己曾經遺憾未能進入台大政治系，但朋友告訴她，政治圈的生涯也許會讓她過上截然不同的生活，反而讓她更珍惜現在演員帶來的成長與挑戰。

姚淳耀在《孔雀魚》長期受到父親李興文的壓力，漸漸承受不住，開始顯露出精神異常的跡象，逐步走向崩潰。（華視、公視台語台提供）

在《孔雀魚》的世界裡，信任成為一種難以獲得的奢侈品。尹馨在訪談中坦言：「朋友們常提醒自己不要過於單純。」過去因為性格單純而容易信任他人，但隨著生活經驗的累積，逐漸學會謹慎評估，才不再輕易相信，以免受到傷害。即使如此，尹馨依然偏向相信人性本善，只是會先觀察，避免因流言蜚語而對他人貼標籤。安心亞則表示，她年輕時也是容易相信他人，但隨著年紀增長，也逐漸具備了判斷真假之心，其實，信任來自謹慎的選擇，而非盲目的依賴。

姚淳耀在《孔雀魚》徹底黑化。（華視、公視台語台提供）

姚淳耀在《孔雀魚》與警察在巷弄追逐戰。（華視、公視台語台提供）

尹馨劇中腳踏實地的生活態度也引發演員們的熱烈討論，安心亞表示，她在認真生活的同時，會努力尋找更聰明的方式來處理事情，體現出靈活與務實的結合；李興文則認為，把握當下的珍貴與勤懇實在的生活，才是讓生命更有價值的關鍵，他提到，人生充滿了悲歡離合，因此應以中道的方式反映出生活的真諦；「阿弟」蕭景鴻則是呼籲：「大家更應以人為本，增強同理心。」在演出王強這個角色時，自己在追求聰明做事的過程中，常常會忽略腳踏實地的重要性。

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