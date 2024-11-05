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小甜甜澄清沒移民 離開娛樂圈全世界跑透透

金剛（右）是小甜甜在娛樂圈很重要的好朋友。（翻攝自小甜甜臉書）金剛（右）是小甜甜在娛樂圈很重要的好朋友。（翻攝自小甜甜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「小甜甜」張可昀2023年與前夫宋晉賢離婚，日前宣布帶女兒到中國福建廈門展開新生活，4日晚間她在臉書表示現在生活充實很簡單，澄清沒有移民，笑說有房仲問她房子有沒有要賣，小甜甜俏皮說：「真的太可愛了啦！」

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透過臉書發文，小甜甜表示房子沒有要賣，是要讓她和女兒米苔目住，「而且哪天我離開了，這也是我留給米苔目的禮物。」至於她現在到底都在幹嘛？小甜甜也主動告訴網友粉絲。

小甜甜（右）鬆口透露，目前都跟著師父王雷（中）直播，左為金剛。（翻攝自小甜甜臉書）小甜甜（右）鬆口透露，目前都跟著師父王雷（中）直播，左為金剛。（翻攝自小甜甜臉書）

她表示，現在就是跟著師父、新加坡藝人王雷的整個團隊全世界跑透透直播，沒有直播時就陪女兒，「趁現在還能被需要還能賺錢，要好好努力賺錢存錢，未來才能沒壓力的把所有心思放在孩子教育跟陪伴上面！」

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發文最後，小甜甜感謝師父王雷願意把她帶在身邊，給她很多學習機會，讓更多新加坡、馬來西亞的朋友認識她，「比較可惜的是，團隊直播帶貨都是以新加坡、馬來西亞為主。」

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