黃偉晉萬聖節玩瘋頭 曬乳暈走光恐涉猥褻

黃偉晉前陣子加入新經紀公司。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃偉晉向來以大砲發言著稱，今年主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》，因用詞不當被圍剿，當時他在節目邀請韓團LE SSERAFIM品嚐台灣小吃，在成員允真用竹籤叉起一顆地瓜球，黃偉晉竟在一旁說：「好想叉他們下面…選的那顆！」引發議論，沒想到今（5）日再爆負面消息。

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一直很熱衷萬聖節變裝的黃偉晉，今年挑戰熱門動漫《我的英雄學院》角色「荼毘」出門踩街，被目擊在路上巧遇變裝友人，意外拍到對方露乳暈疑似露點影片，竟還大剌剌上傳到個人公開IG限動，隨後被檢舉疑有散布猥褻照恐觸法。

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據了解，此消息是經網友看到黃偉晉在IG不斷曬出萬聖節相關影片，其中一則限動影片，他在街頭巧遇穿薄紗裝扮友人，發現對方胸前乳暈幾走光，他竟調侃「你是愛神，那幹嘛一直遮住」、「愛神雞雞太大」，曝光畫面引發討論。

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有網友指出，黃偉晉上傳18禁且有不雅言論，恐涉嫌觸犯《刑法》第235條第一項散布猥褻物品罪：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。」讓他爭議再添一樁。

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