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娛樂 音樂

同門爆戀情？陳佩賢、陳宇祥IG合照曝光 無法向歌迷說實話

〔記者張釔泠／台北報導〕福茂同門陳佩賢、陳宇祥推出全新單曲《惜命命》，同時也成為溫馨家庭戲劇《阿榮與阿玉》片尾曲，MV，特別至苗栗苑裡取景，兩人也化身戀情剛萌芽的小情侶，透過相識、相知到相愛的過程，傳遞出歌曲的情感。

陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）

劇中兩人是甜蜜的小情侶，也讓平時如姐弟般相處的兩人感到很不自在，開拍前不斷催眠自己入戲，也向一旁工作人員確認是否有CP感，讓導演忍不住大吼：「你們現在是專業演員，給我馬上入戲。」語畢導演卻自己尷尬，惹得全場哄堂大笑，卻也緩解了兩人的緊張氣氛，讓拍攝過程相當順利。

陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）

而為了惜命命的歌曲預熱，兩人提前上傳了合照，卻讓雙方的粉絲們誤會是要官宣戀情，紛紛在貼文底下留言祝福，陳佩賢的家人更是撥打跨洋電話來關心，讓陳佩賢連忙跟媽媽解釋真相。

陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）陳佩賢、陳宇祥。（福茂提供）

陳宇祥表示，發文後的隔天兩人在公司錄音，結束後一同去吃晚餐時被眼尖粉絲認出，事後看到粉絲發文特別提及此事，一方面很開心被認出來，歡迎粉絲來打招呼拍照，另一方面則是對於粉絲的誤會感到不好意思，很想解釋些什麼但不知道如何起頭，如今惜命命已正式發行，希望粉絲聽到歌曲後就會發現是歌曲上的合作。

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