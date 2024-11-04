黃明志大讚在台灣演出不會被打壓可以「加料」 喊話台人別崇洋媚外

黃明志（中）完成高雄演唱會，覺得在台演出不會被打壓。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志上週六（2日）在高雄駁二藝術特區Live Warehouse完成「大飛機」世界巡演，今（4日）大讚：「高雄站太好玩了！」也喊話台灣民眾不要「崇洋媚外」。

黃明志分享在台演出感受，「其實在這一次高雄站加了很多料，最主要的原因是因為在台灣你要做什麼都可以，不會被打壓，也不會有一堆奇怪的規定。」他還直言：「不像我們之前到澳洲雪梨和墨爾本，甚至接下來的新加坡和馬來西亞雲頂站，都受到了各種不同程度的限制。」

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對於民主台灣在許多方面充滿了自由，黃明志說：「所以我說台灣的朋友不要再崇洋媚外了，在台灣活的爽爽的，一直在那邊XX叫，以後出國你卡災。」

黃明志（左）邀請大支當演唱會嘉賓，還在大螢幕秀出兩人過去和現在的對比。（翻攝自臉書）

這次黃明志到高雄開唱，邀請大支當嘉賓，他說：「感謝大支校長情意相挺！感謝我勞苦功高的團隊！感謝每一位出席的你們！」他也提到：「大飛機世界巡回演唱會，下一站新加坡見！」

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