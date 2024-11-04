《OVERLORD聖王國篇》劇場版迎接「骨王」回歸！曝IMAX入場特典

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》魔導王安茲。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕動畫電影《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》首週末票房亮眼，3天全台賣出612萬，粉絲迎來「骨王」安茲烏爾恭的光榮回歸，許多影迷「被號召」回到戲院支持力挺，口碑延燒。

有粉絲表示，無論是小說黨或是動畫黨都被「骨王」的暗黑暴力美學震懾，加上這是一部獨立篇章，無論有無看過原作，皆能被故事吸引、節奏明快，笑點也恰到好處。

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為表現《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》王國的雄壯宏觀與帝國戰鬥大場面，片商羚邦爭取全台兩週的IMAX影廳放映，並推出IMAX購票入場特典「IMAX版磨砂A3海報」以卡紙、珍珠面、磨砂浮雕與立體液態膠亮粉字樣的片名構成全圖，完美設計展現出骨王的霸氣。

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》IMAX版海報。（羚邦提供）

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》故事發生在聖王女統治的洛布爾聖王國，在她強大的魔法力量與高大堅固的城牆保衛下，洛布爾過著長治久安、快樂又富足的生活。

某日突然出現魔皇雅達巴沃與眾多亞人族的聯軍大軍壓境，儘管聖騎士團團長蕾梅迪奧絲與神官團團長葵拉特在最短時間內集結全王國的菁英戰力迎戰敵人，洛布爾王國被殲滅的危機仍在劫難逃。

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