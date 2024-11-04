三兄弟選他捐腎救父！南潤壽曝死亡率75％不後悔：像送上禮物

南潤壽（左）最近因為演出BL劇《大都市的愛情法》獲得矚目。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星南潤壽最近主演韓國BL劇《大都市的愛情法》收穫許多粉絲，最近他接受訪問，提及今年6月捐腎救父，稱當時得知父親是腎衰竭第5期的末期，O型血的移植手術要等13年，且10年的存活率只有25%，不如趕緊捐腎。他也慶幸自己做出正確的選擇，「感覺像是為父親送上名為『美好時光』的禮物一般，非常高興。」

綜合韓媒報導，當時南潤壽看到爸爸十分痛苦，心裡只想著要趕快救爸爸，根本沒時間考慮其他事情。不過南潤壽一家是三兄弟，為什何最後由身為藝人的他捐腎？南潤壽表示：「大哥有家庭，二哥才剛出社會，我覺得我最適合，而且我年紀小恢復比較快，所以一開始沒有詢問哥哥們的意見，就決定一個禮拜後由我動手術。」

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南潤壽今年因捐腎救父，引起話題。（達志影像提供）

手術在6月圓滿成功，父子均安，南潤壽表示身體無大礙，出院一個禮拜雖然有些微的疼痛，一個月後就和以前一樣，兩個月則開始運動，現在常常聽到別人說他氣色變好了。南潤壽更透露已經戒菸，以前每個禮拜至少喝一次酒，喝得有些過量，現在偶爾才喝，「對我和爸爸來說，反而成為一個好的契機。」

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