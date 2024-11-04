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林志玲、安以軒參賽《浪姐6》？ 網嗤笑：聽聽就好

林志玲傳出將參加《浪姐6》，目前未經證實。（翻攝自IG）林志玲傳出將參加《浪姐6》，目前未經證實。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《浪姐》讓無數女藝人再度翻紅，王心凌、「Ella」謝嘉樺、謝金燕、楊謹華等人都曾登上浪姐舞台，其中有人再度翻紅，也有人沒抓住機會。近期網路有傳聞《浪姐6》開始尋覓、邀約女星，其中有一份名單陣容豪華，有林志玲、安以軒，不過多數網友都抱著懷疑態度。

安以軒出現在謠傳的《浪姐6》名單上。（本報資料照，記者陳奕全攝）安以軒出現在謠傳的《浪姐6》名單上。（本報資料照，記者陳奕全攝）

網路上傳說的《浪姐6》嘉賓名單有許多版本，其中一有份名單赫然見到正在忙著照顧兒子的林志玲上榜，還言之鑿鑿地說林志玲已經簽約；另一份名單則出現神隱已久的安以軒，網友更是嗤之以鼻，覺得可能性微乎其微。

其他傳出可能參加《浪姐6》的女星還包括林依晨、陳喬恩、「Selina」任家萱、徐佳瑩、曾寶儀、「Faye」詹雯婷、陳德容等人。

外傳的名單中還有一匹大黑馬，就是黃曉明前妻「Angelababy」楊穎。（翻攝自IG）外傳的名單中還有一匹大黑馬，就是黃曉明前妻「Angelababy」楊穎。（翻攝自IG）

外傳的名單中還有一匹大黑馬，就是黃曉明前妻「Angelababy」楊穎，她先前因在法國巴黎捲入瘋馬秀風波，一度遭到軟封殺，不過今年2月看似已經解禁。許多網友認為若《浪姐6》想炒話題，可能會找Angelababy上節目。

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