33歲「廟會女神」罹罕病恐呼吸中止！終身領重大傷病卡

曾甜（左2）今以媽祖扮相現身，透露至今仍領重大傷病卡。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「廟會女神」曾甜去年6月透露罹患自體免疫疾病「重症肌無力」，並領有重大傷病卡，曾需每月吞300多顆藥治療，好在透過標靶治療病情獲控制。她今（4日）以媽祖扮相現身三立台灣台《寶島神很大》開播十週年記者會，坦言病情沒有痊癒可能，突然喊話：「請大家好好珍惜有我的時候。」

曾甜除了《寶島神很大》主持棒外，近期還斜槓成為職籃啦啦隊「Formosa Sexy」新成員，她直言過去從未想過加入啦啦隊，「我是33歲才踏圈子，是不是會格格不入？我要學的東西太多了。」她之所以想跨出舒適圈全因去年大病，不想讓人生留下遺憾，「現在每半年要補標靶藥物，我還是領有重大傷病卡，標靶打一次9萬，好在保險全額支付，感謝台灣健保。」她表示雖然病情得到控制，不過標靶治療得進行一輩子。

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（左起）草爺扮順風耳、曾甜扮媽祖、余凱揚扮千里眼，慶《寶島神很大》節目十週年。（三立提供）

曾甜以《靈異教師神眉》形容自己病情，「像鬼手封印體內，累的時候就會出來。」提到發病時全身幾乎沒力氣，眼睛睜不開，看人還會出現複視，講話肌肉也動不了，嚴重的話可能導致呼吸肌肉無力而無法呼吸，講一講突然向節目夥伴們喊話：「請大家好好珍惜有我的時候。」她也一度因無法工作怨懟上天，後來靠著轉念度過心魔，「我覺得大家都在保佑我。」

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