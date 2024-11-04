王燦《好運來》收生日驚喜 沒忘記粉絲承諾

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦日前進棚為民視新八點檔《好運來》進行定裝，經紀公司鳳凰藝能為他策劃了一場生日驚喜。在定裝過程中，現場突然響起生日快樂歌，讓王燦又驚又喜，直呼：「太感動了！」他表示，過去一年忙於戲劇、音樂等多項工作，沒想到公司和劇組如此用心，讓他備感溫暖。

王燦棚為《好運來》定妝，喜收生日蛋糕祝福。（民視提供）

王燦今年的生日依舊低調，僅和好友聚餐慶祝。他分享，近期收到許多粉絲的留言，紛紛敲碗期待他在八點檔的演出，讓他深感演藝生涯的幸福。談到先前承諾粉絲的EP寫真書，王燦表示，由於拍攝計畫耗時且需要奔赴多個國家，加上過去一年工作滿檔，進度不得不延後。不過，他強調，團隊已就緒，會在近期找到合適的時間，完成對粉絲的承諾。

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王燦棚為《好運來》定妝，喜收生日蛋糕祝福。（民視提供）

王燦棚為《好運來》定妝，喜收生日蛋糕祝福。（民視提供）

對於即將開拍的新戲，王燦充滿期待，透露這次的角色非常多元，讓他躍躍欲試。此外，能與熟悉的演員再度合作，也讓他信心倍增：「我已經準備好，迎接新的挑戰！」

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