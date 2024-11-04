黃益中評商務艙旅客暴走被出征 拒忍遭酸聲音難聽

黃益中3天前在臉書發文評論華航商務艙旅客暴走，慘被出征。（翻攝自黃益中臉施）

〔記者林南谷／台北報導〕公民教師、電視名嘴黃益中3天前在臉書發文評論華航商務艙旅客暴走，地勤跪地道歉，沒想到被不理性網友出征，黃益中不忍了怒反擊。

黃益中發文轉貼目擊網友在機上拍下整個過程，他說 :「這個叉腰哥是在囂張啥，坐商務艙很秋后？！」隔天就有網友酸黃益中：「很屌啊！你就坐不起，而且不要只看照片說故事，現在也有人會故意裝可憐來引公憤…..還有你聲音真的很難聽，不用那麼努力，你永遠也當不了鄭弘儀。」

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公民教師、電視名嘴黃益中。（翻攝自黃益中臉書）

對於該網友留言，黃益中感嘆現在小草越來越沒風度，「我只是在評論華航商務艙旅客囂張到地勤人員跪地道歉，然後這隻不敢露臉草就嗆我坐不起商務艙，還有我聲音很難聽」，他並無奈說：「聲音難聽跟寫臉書有什麼關係？」

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黃益中表示，政治立場不同可以各抒己見，小草要幫阿北護航只要不講髒話，他也不會封鎖，「但去攻擊對方的外貌、身材、學歷、年紀這種，只會讓我覺得台灣離文明社會還很遙遠；大家都是人生父母養，我聲音難聽也是天生的，將心比心吧，今天如果是你的小孩在學校被同學這樣羞辱，你作何感想？」

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