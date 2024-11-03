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娛樂 日韓

中島美嘉《NANA》神曲嗨翻春浪！全場觀眾感動落淚

中島美嘉在萬眾矚目下壓軸登場。（友善的狗提供）中島美嘉在萬眾矚目下壓軸登場。（友善的狗提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕平成歌姬中島美嘉昨天（2日）現身台中春浪音樂節演出，讓在場粉絲陷入瘋狂，她獻唱多首經典夯曲，更提及強颱康芮，「颱風過後能走到今天一切都不容易！」

中島美嘉在春浪音樂節開唱，獻唱多首經典夯曲。（友善的狗提供）中島美嘉在春浪音樂節開唱，獻唱多首經典夯曲。（友善的狗提供）

中島美嘉在萬眾矚目下壓軸登場，隨著《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》的音樂響起，現場觀眾情緒瞬間沸騰，喚起不少粉絲的青春回憶，甚至有不少觀眾感動到落淚。她還驚喜翻唱人氣團體欅坂46的《不協和音》，以獨有的風格重新詮釋，注入不同於原曲的全新味道，掀起現場另一波高潮。

中島美嘉是第一次參加日本以外的音樂節。（友善的狗提供）中島美嘉是第一次參加日本以外的音樂節。（友善的狗提供）

中島美嘉分享這是她第一次參加日本以外的音樂節，很開心受到邀請，「颱風過後能走到今天一切都不容易，感謝可以讓我站上這個舞台的工作人員，也很感謝各位觀眾，請享受到最後！」之後以經典名曲《曾經我也想過一了百了》，強大的情感讓每個人都陷入中島美嘉的魅力中無法自拔。最後以動人的《雪の華》收尾，讓全場觀眾的心緊緊相連，高呼安可。

春浪音樂節第二天的演出陣容同樣令人期待。（友善的狗提供）春浪音樂節第二天的演出陣容同樣令人期待。（友善的狗提供）

儘管經歷了康芮颱風的襲擊，春浪團隊啟動應變措施並推出完整補償方案，保障觀眾權益，在安全完善的前提下，春浪音樂節以多元曲風為特色，第二天的演出陣容同樣令人期待，包括動漫OP製造機「Creepy Nuts」、金曲歌王「MC HotDog熱狗」、金曲評審團獎得主「大象體操」、海內外知名度極高「椅子樂團 The Chairs」、金曲最佳台語女歌手「鄭宜農」以及新生代台饒廠牌「夜間限定」將帶來精彩演出，為春浪音樂節增添更多色彩。

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