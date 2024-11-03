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26歲網紅嫁杜拜富豪以為找到幸福！婚後卻被逼守「4嚴厲家規」

26歲網紅蘇迪時常在社群分享自己嫁給杜拜富豪後的生活。（翻攝自IG）26歲網紅蘇迪時常在社群分享自己嫁給杜拜富豪後的生活。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕嫁入豪門後就不必工作應該是不少人的心願，日前有名26歲的網紅蘇迪（Soudi Al Nadak）時常在社群分享自己嫁給杜拜富豪後的生活，婚後享受著物質無缺的生活，但卻須遵守老公列出的4項嚴厲家規，包括不准上班、不能有任何異性友人等條件，消息曝光後引發網友關注。

蘇迪的富商尪為她制訂了4項生活規範，包含每天維持好美貌、穿搭顏色需搭配和諧、不准上班、不能有異性友人等。（翻攝自IG）蘇迪的富商尪為她制訂了4項生活規範，包含每天維持好美貌、穿搭顏色需搭配和諧、不准上班、不能有異性友人等。（翻攝自IG）

根據印度媒體報導，蘇迪表示，杜拜富商尪為她制訂的4項生活規範，包含每天維持好美貌、穿搭顏色需搭配和諧、不准上班、不能有異性友人等有部分網友就現身留言區開酸，「像在黃金監獄中」、「你丈夫控制欲很強，不信任你」、「看來他買不到你臉上的笑容」。

仔細查看蘇迪社群版面，除了炫耀老公帶來的物質享受、打扮得美美的跟老公外出吃高級餐廳外，完全沒有自己的生活重心，不禁引發外界擔憂這種被控制的婚姻能持續多久。

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