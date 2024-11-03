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娛樂 日韓

FTISLAND首次「2人體制」演出 李洪基崩潰：老天為何這樣…

李洪基在音樂節演出期間吐露憂鬱心情。（翻攝自IG）李洪基在音樂節演出期間吐露憂鬱心情。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣樂團FTISLAND原先是5人團體，出道以來因為各種爭議陸續經歷成員汰換，怎料，近期鼓手崔敏煥又因涉嫌性交易暫停活動，團體目前以「2人體制」跑行程。主唱李洪基在昨（2）出席音樂節時，忍不住情緒崩潰坦言感到相當憂鬱。

FTISLAND李洪基（右）和李在真（左）以2人體制一同出席音樂節。（翻攝自IG）FTISLAND李洪基（右）和李在真（左）以2人體制一同出席音樂節。（翻攝自IG）

李洪基、李在真昨日出席音樂節Grand Mint Festival 2024，這是FTISLAND宣布暫時以2人體制活動後，首次現身於韓國歌迷眼前，李洪基在演出期間吐露心聲，「最近很憂鬱，雖然有一種『老天為何這樣』很不順的心情，覺得這個世界都在無理的批判我。但還是感謝粉絲們的支持，我到死都會做音樂，我們明年再見，謝謝！」顯見崔敏煥事件對他的影響不小。

事後李洪基也發文感謝，「多虧大家有了很多力量，不知為何覺得得到安慰了，我會唱歌唱到死為止，謝謝。」字裡行間傳達出對音樂的熱情，以及守護團體的堅定決心，令粉絲相當感動。

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