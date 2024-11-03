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娛樂 最新消息

12強》為台灣隊加油！ 陳慕義發聲挺TAIWAN

台灣隊昨晚和捷克隊交流賽，雙方2:2握手言和。台灣隊先發投手陳柏清3局送出6次三振、失2分。台灣隊昨晚和捷克隊交流賽，雙方2:2握手言和。台灣隊先發投手陳柏清3局送出6次三振、失2分。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕捷克國家棒球隊訪台，昨（2）日和今（3）日與台灣隊在台北大巨蛋進行熱身賽，為即將到來的世界12強棒球賽做準備，賴清德總統1日下午也接見捷克國家隊，感謝捷克對台灣的支持，這2場交流賽不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。

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賴清德並指出，捷克是台灣在歐洲重要民主盟友，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表兩國持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。

總統賴清德1日下午在總統府接見捷克國家隊，還開心玩起自拍。（中職提供）總統賴清德1日下午在總統府接見捷克國家隊，還開心玩起自拍。（中職提供）

金馬獎最佳男配角、男星陳慕義昨也透過臉書激動為台灣隊加油，他說：「台灣獨立成為一個正常的國家，具國際人格重不重要，很重要。」更要全民一起看棒球挺台灣，「那個不叫中華隊，那個寫在你胸口的Chinese Taipei，任何外國人的理解就是：中國人台北。」

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發文中，陳慕義秀出選手賣力比賽照片，「很棒，就明明白白、實實在在，在自己的胸口寫下：TAIWAN。」最後更高喊：「場內場外我們一起為台灣隊加油！」

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