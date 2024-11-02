晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

心疼台灣E.L.F淋雨！SJ圭賢當場邀約：來我們家

圭賢今天來台快閃24小時，出席韓國知名名牌活動。（記者王文麟攝）圭賢今天來台快閃24小時，出席韓國知名名牌活動。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior的成員圭賢昨天現身信義區，為韓國知名品牌站台，200名幸運E.L.F（粉絲名）穿雨衣力挺，來台灣像是走廚房的他，先關心粉絲們「下雨？可以嗎？」中文好到讓主持人都說「不需要翻譯了吧，我可以下班了。」

圭賢數度走向台前，似乎是心疼粉絲淋雨。（記者王文麟攝）圭賢數度走向台前，似乎是心疼粉絲淋雨。（記者王文麟攝）

圭賢應韓國品牌邀請擔任特別嘉賓，今天陰雨綿綿，由於品牌發布會場地在室外，粉絲都穿上雨衣冒雨力挺，而圭賢不斷揮手與粉絲互動之外，似乎也心疼粉絲淋雨，數度走向前想與粉絲近距離接觸。

表示很開心能夠再次來到台北，不過很遺憾地是停留時間太短了，據悉此行他快閃24小時就會離台。身為台灣交通部觀光代言人在台出席活動，不忘再度宣傳觀光，用中文細數「台北、台中、高雄、台南，全部去過了，你們知道的。」

身為觀光大使的圭賢，再度把台灣從北到南都講一遍。（記者王文麟攝）身為觀光大使的圭賢，再度把台灣從北到南都講一遍。（記者王文麟攝）

他透露，台中、台南是因為拍攝電視節目去過，高雄則是最近在YouTube上出現過，希望高雄還能再去看看。被問到有沒有什麼私房景點可以推薦？圭賢幽默說道「最想推薦的是我們家」，只是很可惜沒辦法讓大家都來。

至於未來的行程規劃，圭賢表示除了音樂劇《科學怪人》之外，今年是他SOLO出道10週年，這個月將發行首張正規專輯《COLORS》，另外紀念10週年的亞洲巡迴演唱會「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour [COLORS]」將於年底於首爾開跑，明年1月4日在高雄、2月22日於台北開唱，圭賢向粉絲喊話「明年見」。

圭賢跟粉絲預告明年見。（記者王文麟攝）圭賢跟粉絲預告明年見。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中