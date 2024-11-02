心疼台灣E.L.F淋雨！SJ圭賢當場邀約：來我們家

圭賢今天來台快閃24小時，出席韓國知名名牌活動。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior的成員圭賢昨天現身信義區，為韓國知名品牌站台，200名幸運E.L.F（粉絲名）穿雨衣力挺，來台灣像是走廚房的他，先關心粉絲們「下雨？可以嗎？」中文好到讓主持人都說「不需要翻譯了吧，我可以下班了。」

圭賢數度走向台前，似乎是心疼粉絲淋雨。（記者王文麟攝）

圭賢應韓國品牌邀請擔任特別嘉賓，今天陰雨綿綿，由於品牌發布會場地在室外，粉絲都穿上雨衣冒雨力挺，而圭賢不斷揮手與粉絲互動之外，似乎也心疼粉絲淋雨，數度走向前想與粉絲近距離接觸。

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表示很開心能夠再次來到台北，不過很遺憾地是停留時間太短了，據悉此行他快閃24小時就會離台。身為台灣交通部觀光代言人在台出席活動，不忘再度宣傳觀光，用中文細數「台北、台中、高雄、台南，全部去過了，你們知道的。」

身為觀光大使的圭賢，再度把台灣從北到南都講一遍。（記者王文麟攝）

他透露，台中、台南是因為拍攝電視節目去過，高雄則是最近在YouTube上出現過，希望高雄還能再去看看。被問到有沒有什麼私房景點可以推薦？圭賢幽默說道「最想推薦的是我們家」，只是很可惜沒辦法讓大家都來。

至於未來的行程規劃，圭賢表示除了音樂劇《科學怪人》之外，今年是他SOLO出道10週年，這個月將發行首張正規專輯《COLORS》，另外紀念10週年的亞洲巡迴演唱會「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour [COLORS]」將於年底於首爾開跑，明年1月4日在高雄、2月22日於台北開唱，圭賢向粉絲喊話「明年見」。

圭賢跟粉絲預告明年見。（記者王文麟攝）

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