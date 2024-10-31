樂天甜心「球隊一待15年」 吐女孩來來去去真實心聲

陸筱晴從樂天女孩搖身變舞蹈總監，一待就是15年。（陸筱晴提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」舞蹈總監陸筱晴近日YouTube頻道《陸筱晴勇奪了此頻道！！哈哈哈》突破十萬訂閱，從啦啦隊甜心逐漸轉型的舞蹈總監，四年來累積323支影片，終於在流量起伏的環境中迎來訂閱數里程碑。陸筱晴激動地說：「在這個流量縮減、演算法一改再改的年代，10萬訂閱真的很辛苦才達成！」

陸筱晴透露創立頻道是經紀人宥希「逼」她開始，學戲劇出身的宥希，曾經營一個粉絲數破40萬的音樂頻道，他力勸陸筱晴嘗試更多表現形式，並協助她在YouTube上發片。她拍過玩具開箱、動漫舞蹈甚至旅遊紀錄。到了疫情期間，她把日常工作分享至頻道，意外吸引許多粉絲追隨，記錄從棒球場到籃球場的生活，還特別拍攝樂天女孩寫真及單曲製作幕後。

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陸筱晴女孩時期宣傳照。（陸筱晴提供）

提到頻道中最喜愛的影片主題，陸筱晴懷念剛開始探索的玩具開箱，「很多玩具都很貴，但被我玩得亂七八糟，真的很舒壓！」今年她啟動全新系列《Happy妹頭》，帶來賓出遊體驗不同活動，首集還帶樂天女孩KAHO挑戰在女僕咖啡廳打工，「這些影片讓大家更認識我和來賓，也讓我接觸舞蹈以外的世界。」

經營YouTube的過程不是全然順利。隨著短影片的興起，長影片的觸及率大不如前，加上長期以來的資金壓力，陸筱晴說：「頻道拍攝的開銷幾乎全靠我在球場工作的收入支撐，偶爾才靠粉絲的斗內勉強打平。」她還經常自費購買球衣、應援物等獎品回饋粉絲，為的是增加粉絲的參與感與歸屬感。

陸筱晴到大巨蛋拍片。（陸筱晴提供）

值得一提的是，陸筱晴已經在同一支球隊待了15年，她坦言：「我比較戀舊，也比較屬於那種做一件事就會堅持到底的個性，這也是我一直留在同一支球隊的原因。」喜愛穩定的環境讓她在球場找到歸屬，「我喜歡跳舞和表演，棒球場是一個健康的舞台，在這裡表演讓我很開心。」而看著隊友、球員來來去去，陸筱晴雖然有些不捨，但也逐漸習慣了這樣的離合，「如果他們能有更好的發展，我也會送上祝福。」

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