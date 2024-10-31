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娛樂 日韓

「千年一遇美少女」爆大頭症 橋本環奈傳逼走8名經紀人

橋本環奈（左）被日媒拍到與男星中川大志約會。（本報合成圖，翻攝自IG）橋本環奈（左）被日媒拍到與男星中川大志約會。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「千年一遇美少女」稱號的日本女星橋本環奈爆出塌房，昨（30）被爆出職場霸凌，一連逼走8名經紀人，如今又被拍到與男星中川大志激吻，日媒更指出兩人已交往2年，但經紀公司否認有霸凌行為。

25歲的橋本環奈今年底將第3度擔任《NHK紅白歌唱大賽》主持人，連續3年受到NHK青睞的她，受歡迎程度可見一斑。根據《週刊文春》報導指出，橋本環奈因工作壓力大，因此會對現場工作人員發洩怒氣，對經紀人態度也相當惡劣，如果搞錯的飲料或陽傘的時機，就會招來一頓罵，還曾經創下經紀人只工作1天就受不了橋本環奈直接辭職的紀錄。

橋本環奈有「千年一遇美少女」稱號。（翻攝自IG）橋本環奈有「千年一遇美少女」稱號。（翻攝自IG）

橋本環奈目前正在拍攝NHK晨間劇《阿結》，也傳出現場工作人對跟她打招呼，但橋本環奈卻視若無睹。不過，橋本環奈還是很會看臉色，如果對方是高層或者有決策權的人，她的態度立刻就有180度轉變，換上親切的微笑。

26歲男星中川大志曾與橋本環奈合作電影《黑夜遊行》。（翻攝自IG）26歲男星中川大志曾與橋本環奈合作電影《黑夜遊行》。（翻攝自IG）

除此之外，被視為女神的橋本環奈也傳出與26歲男星中川大志戀愛，兩人過去曾合作電影《黑夜遊行》，她也曾被拍到抱著愛犬出入中川大志住處，這次《週刊文春》則捕捉到兩人親熱畫面，只見小倆口手牽著手，還到公園熱情親吻。

橋本環奈經紀公司社長出面否認職場霸凌一事，同時強調公司員工離職只是一般的人事變動。橋本環奈經紀公司也表示，橋本環奈非常重視工作，從來沒在拍攝現場擺架子，並嚴正聲明「職場霸凌報導內容毫無事實根據」。

 

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