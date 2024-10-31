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娛樂 最新消息

孫生分手單身2年 「新女友」身分疑曝光

孫生2022年底和Wendy分手後至今單身。（翻攝自IG）孫生2022年底和Wendy分手後至今單身。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber反骨男孩成員孫生先後和啦啦隊女神林襄、Wendy交往，2022年底和Wendy分手後，身邊就沒新歡。

有網友近日爆料孫生與網紅微甜女孩諶多芬走得很近。勁爆的是，諶多芬逕向媒體認了戀情：「我們相處上很舒服，他是我很喜歡的人。」諶多芬擁有32G、25、35火辣身材，是前JKF女郎，曾發行二本寫真，更曾代表金色力量參選台北內湖南港市議員，，臉書擁有百萬粉絲追蹤。

相關新聞：孫生爆用「1台詞」撒網把妹！本人發文怒嗆：只想蹭我流量
諶多芬日前受訪透露喜歡浪漫男生，曾有一任男友因工作不能陪伴，訂花、蛋糕到飯店讓兩人遠端視訊一整天，諶多芬感動不已。

網紅微甜女孩諶多芬。（翻攝自諶多芬IG）網紅微甜女孩諶多芬。（翻攝自諶多芬IG）
至於孫生和Wendy分手後一直保持單身，受訪曾說：「我是高標，不一定要啦啦隊。」有網友爆料孫生新女友就是諶多芬，因2人常合作拍片，網友粉絲也紛紛敲碗，希望2人有更進一步發展。

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