《黑白大廚》三星醜聞連環爆！得知前妻有新歡竟威脅「想拿刀捅妳」

《黑白大廚》三星先是被爆慣性劈腿，接著又傳出，在得知前妻有了新男友後，他竟還傳訊息威脅要殺了對方。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》近期爆紅，其中一名參賽者「三星」姜勝元更因亮眼外型深得許多粉絲的喜愛，豈料近期卻爆出他其實是「世紀渣男」，靠著前妻的人脈，進入米其林餐廳工作，最後還開了餐廳，但卻慣性劈腿且男女通吃。接著又傳出，他在得知前妻有了新男友後，竟還傳訊息威脅要殺了對方，一系列醜聞令他形象崩壞。



韓媒《Dispatch》在爆料姜勝元慣性劈腿一事後，又抖出去年他在得知前妻有了新對象後，還傳送威脅訊息給女方。從截圖可見，姜勝元先是對前妻說「我真的忍了很多也非常憤怒，氣到想要拿刀捅死妳」，前妻也不是省油的燈，她怒回「你和一群女人在高級餐廳喝酒聚餐的時候，我可是連房租都負責繳，還要負責打掃和做飯」後，他只能摸摸鼻子回應「對不起」。

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對此爆料，姜勝元並沒有給予正面回應，也質疑《Dispatch》只是看了拼湊的對話就亂報導，儘管如此，三星在劇迷中的形象仍崩壞了。

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