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娛樂 電影

喜翔為妻扭腰擺臀跳恰恰 當偷魚賊下廚寵楊貴媚

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎最佳新導演、最佳男主角兩項大獎的電影《春行》，由新銳導演王品文和彭紫惠執導，找來入圍影帝喜翔和影后楊貴媚飾演夫妻。片中喜翔隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子楊貴媚一笑，笑說：「導演說這場戲一定要把貴媚逗笑，所以我變成在過程中間利用恰恰的節拍，扭屁股逗老婆開心。」

喜翔（左）和楊貴媚在《春行》夫妻情深。（今日影像藝術有限公司提供）喜翔（左）和楊貴媚在《春行》夫妻情深。（今日影像藝術有限公司提供）

片中喜翔因工作受傷而中年失業、收入歸零，無法給妻子更好的居住環境，導致妻子外出工作時，只能天天爬著長長的樓梯往返市區，讓他難受地說：「欽福就是一個每天必須讓老婆走這段路回家的人，如果今天有錢，我有家是一棟電梯大廈，我老婆就不用這麼辛苦，所以走那段樓梯，回頭看到老婆，就會自責。」道盡男人的糾結心情。

楊貴媚則暖心形容妻子秀緞的心境：「對於這夫妻來說，就是夫唱婦隨，很多話不用講，就是跟你走。」認為老夫老妻之間有一種不必開口就自然有的默契，即使兩人只是在家裡客廳喝著價格低廉的自家釀梅酒，物質享受不多，仍然感到幸福。

喜翔（左）在《春行》扭腰擺臀，只為逗樂楊貴媚。（今日影像藝術有限公司提供）喜翔（左）在《春行》扭腰擺臀，只為逗樂楊貴媚。（今日影像藝術有限公司提供）

兩人第一次合作電影長片不時互虧，片中夫妻住在漁港邊，拍攝地點距離遙遠，當地里長家裡靠漁船營生，里長老婆特別親自下廚，盛情招待劇組享用海鮮大餐，經常到里長家中用餐，結果楊貴媚發現冰箱還有些漁獲，開玩笑和喜翔說想吃魚。

喜翔回憶當時過程：「隔天她叫我偷偷去拿，那拿了之後就做好了給她吃。」沒想到楊貴媚把盤子洗乾淨，在裡面貼一張紙，寫著魚不是喜哥偷的，讓大家都知道喜翔為她變成偷魚賊，可愛互動讓全場人都看出好感情。《春行》將於11月22日在台上映。

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