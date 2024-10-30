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娛樂 電影

劉德華新片驚人特訓！《焚城》廖子妤嚇傻直喊「以為會死」

〔記者許世穎／綜合報導〕香港天價打造的災難片《焚城》，由影帝「華仔」劉德華監製並主演，聯手天后莫文蔚、鄭則仕等實力派演員一同演出，金馬影帝謝君豪更率領一眾香港新生代演員扮演第一線消防員，特訓時在20層樓的高度藉由繩索移動的訓練，讓有懼高症的廖子妤嚇得在繩索上大噴淚，直呼：「我一踏出去就嚇傻了，以為我會死在繩索上。」

金馬影帝謝君豪在《焚城》率領一眾香港新生代演員，扮演第一線消防員。（華映提供）金馬影帝謝君豪在《焚城》率領一眾香港新生代演員，扮演第一線消防員。（華映提供）

謝君豪在片中率領包括《飯戲攻心2》魏浚笙、《毒舌大狀》何啟華、梁仲恆、林家熙等新生代鮮肉，以及在《梅艷芳》飾演姊妹的廖子妤和王丹妮組成熱血的消防團隊。為了讓他們可以更傳神的演出消防人員，戲組特別安排安排他們上了濃縮版的消防精讀課程班，學習穿上防火裝備的步驟，操作爆炸工具，更要熟悉各種專業術語及手勢。

廖子妤為《焚城》進行消防特訓，有懼高症的她在高處一踏出去就嚇傻。（華映提供）廖子妤為《焚城》進行消防特訓，有懼高症的她在高處一踏出去就嚇傻。（華映提供）

消防特訓中壓力最大的便是高空繩索訓練，在20層樓高的地方進行演練，而且必需面朝大街移動。年紀最小的魏浚笙打頭陣，成功解鎖高空任務，但下來時仍心有餘悸，「這不是一般的恐懼感，雖然有鋼絲保護，但走到一半真的緊張到想吐，有點後悔，差點想放棄。」

魏浚笙（左起）、梁仲恆、黃愷傑在《焚城》化身消防隊員。（華映提供）魏浚笙（左起）、梁仲恆、黃愷傑在《焚城》化身消防隊員。（華映提供）

而女性成員王丹妮靠著手長腿長的優勢，克服恐懼，順利完成挑戰，但她的好姊妹廖子妤就沒有那麼順利，她透露有懼高症，平日連摩天輪都不敢做，這次咬牙往上爬，但怕到全身發抖，無法前進，更嚇到噴淚，「我真的覺得我要死在上面了，抖到無法移動，就連要被放下來時，我都緊張到鬆不開握住拉繩的手指。」

王丹妮靠著手長腿長的優勢，順利完成《焚城》消防特訓。（華映提供）王丹妮靠著手長腿長的優勢，順利完成《焚城》消防特訓。（華映提供）

災難片《焚城》上演不少驚險場面。（華映提供）災難片《焚城》上演不少驚險場面。（華映提供）

但廖子妤低頭看到大家在樓下為她加油打氣，感動的說：「其實我覺得有點尷尬及丟臉，但看到大家那麼真心的為我呼喊，又覺得很溫暖，那一刻我真的覺得我是團隊的一份子！感受到這就是團隊精神。」《焚城》將於11月8日在台上映。

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