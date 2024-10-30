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周杰倫轟動全台！律師列7點「逆風評黃牛」 嗆這類人更該罰

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡演，死忠鐵粉摩拳擦掌以20分鐘將多達15萬張門票搶購一空，就連大批黃牛也嗅到龐大商機，更哄抬票價。對此，律師林智群發表己見並列出7大主張，直言台灣動用大批公權力處理賣黃牛票行政裁罰案件，毫無道理。

周杰倫敲定12月將一連4天，在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演。（資料照，杰威爾提供）周杰倫敲定12月將一連4天，在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演。（資料照，杰威爾提供）

「黃牛票事件，我的立場從頭到尾都一樣。」林智群列出7點個人看法，直言真正要處理及處罰的對象，是用電腦程式搶票的人，且地檢署透過售票系統便可查到異常情況。他認為以正常方式取得票券，再加價出售是「市場機制」，直言美國沒禁止加價賣出的行為，「動用大批公權力（這些人力本來可以去抓壞人）處理賣黃牛票行政裁罰案件，毫無道理。」

以周杰倫門票為例，林智群表示當89萬人搶15萬張票時，搶不到的74萬人想看演唱會的話，只能加價，雖然這樣對經濟情況不好的民眾當然不公平，可是只能用金錢衡量想要門票的慾望有多強，「低買高賣，是經濟行為，用法律去約束經濟行為，成功的機會不大。連獨裁的西國（中國），也是有黃牛票問題」。

林智群表示周杰倫門票雖記載不得轉售，但廠商卻是給不記名門票，他認為寫這樣的文字，有跟沒有一樣，「供不應求情況是廠商自己造成的（售票太少+給的是不記名門票），市場經濟（供不應求）的問題，就讓市場機制處理，為什麼公權力要幫廠商擦屁股？」

針對黃牛票爭議，林智群列出7大主張：

1.真正要處理要處罰的，是用電腦程式搶票的人。地檢署透過售票系統，可以查到異常情況，這個不難抓。

2.用正常方式拿到票加價出售的，是市場機制，美國也沒禁止加價賣行為，動用大批公權力（這些人力本來可以去抓壞人）處理賣黃牛票行政裁罰案件，毫無道理。

3.當89萬人搶15萬張票時，搶不到的74萬人想看演唱會，只能加價，不然怎麼判斷「誰比較想要？」，這樣對經濟情況不好的民眾當然不公平，可是只能用金錢衡量你想要門票的慾望有多強。

4. 市場經濟下，是不講道德的！你賣房子時，會因為對方比較有道德，就便宜賣嗎？跟黃牛成交的買方，也沒有因為黃牛比較沒道德，就不跟他交易。一切都是市場機制。

5.低買高賣，是經濟行為，用法律去約束經濟行為，成功的機會不大。連獨裁的西國，也是有黃牛票問題。

6.周董門票固然記載不得轉售，但卻給不記名門票，那寫這樣的文字，有跟沒有一樣。

7.供不應求情況是廠商自己造成的（售票太少+給的是不記名門票），市場經濟（供不應求）的問題，就讓市場機制處理，為什麼公權力要幫廠商擦屁股？

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