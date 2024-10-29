温昇豪「屎在滾衝廁所」遇宿敵 見范少勳夾屁股嗆聲冒火藥味

業務部三大巨頭由曾莞婷（左起）、温昇豪、馬力歐飾演。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「阿Ken」林暐恆執導職場喜劇《X！又是星期一》，由范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷主演，播出後稱霸MyVideo戲劇榜冠軍。温昇豪飾演《贏家週刊》業務部一哥，和范少勳曾有一段姻親關係，首集兩個人見面就互不對盤，火藥味十足。

温昇豪（右）憶與范少勳（左）泡湯戲，覺得滿有意思的。（台灣大哥大MyVideo提供）

温昇豪罕見展現喜劇表演功力，一場他肚子滾想衝廁所，卻見到宿敵范少勳，他一邊用表情猙獰嗆聲，一邊還得「ㄍㄧㄥ」住、夾著屁股狂奔。他笑回已經不太記得當初怎麼決定這樣演，「我想應該是自己靈機一動做出的反應吧！」他預告即將播出的劇情值得期待，和范少勳從互看不順眼到逐漸理解彼此，「最喜歡和少勳一起泡湯那一場，讓我覺得蠻有意思的。」

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范少勳飾演前電競選手轉行當外送員，陰錯陽差成為《贏家週刊》業務部菜鳥，尤其第一集他以最短時間說服面試官錄取令人印象深刻。身為演員，面試、試鏡更是家常便飯，范少勳回憶過去曾試鏡一個飲料廣告，遇到貴人選角指導，安排他在最後一個試鏡，他先去超商買了一堆飲料，試鏡時光飲料就喝了7、8罐，試鏡時間長達40餘分鐘，「雖然最後還是沒有選上，但還是超級感謝那位選角指導，很有耐心地幫我這麼多。」

《X！又是星期一》范少勳飾演前電競選手。（台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳在《X！又是星期一》挑戰喜劇演法，展現各種誇張的表情與肢體動作，偶爾甚至飆出髒話或生活化台詞，他笑言，台詞都是在現場排戲時，演員互相迸出的火花。他坦言一開始也很擔心，不知道該怎麼呈現，「但在和導演的工作過程中，他很常提醒我這個角色到底想要做的事情是什麼，而不是為了想要取悅觀眾，很謝謝Ken，他是一個讓我非常有安全感的導演。」談到劇中最滿意的一場戲，「我覺得應該會是周毅（范少勳角色）和電競選手前隊友和解的那場戲，那場戲呈現周毅很大的成長。」

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