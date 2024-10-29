夏于喬陪憂鬱症母 和陸小芬對罵撒嬌「沒覺得在演戲」

〔記者許世穎／台北報導〕微電影《一起跳舞》今舉行首映記者會，導演葉天倫和主角夏于喬一同出席分享陪伴憂鬱長者的經驗，夏于喬在片中飾演陸小芬女兒，直說對於和她對戲感觸很深，「覺得沒有在演戲，跟小芬姐對戲就像跟我媽平常說話一樣，會對罵，也會撒嬌。」

陸小芬（左）和夏于喬在微電影《一起跳舞》飾演母女。（晴天影視提供）

該片為首支老年憂鬱防治微電影，講述一位母親因喪偶而陷入憂鬱，女兒在旁陪伴與支持，兩人互動刻劃出憂鬱長者的樣貌與陪伴者的無助，以18分鐘多的劇情，呼籲民眾一同關心老年憂鬱症，學習與憂鬱共處，就像陪著一起跳舞，通過了解、傾聽、陪伴，老年憂鬱症可以被治癒。

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首映現場座無虛席，不少樂齡長者一看到夏于喬就情不自禁叫「你好漂亮！」夏于喬對於突如其來的稱讚驚訝道謝。片中陸小芬的母親演得令人心痛，尤其幾場和夏于喬對罵的橋段真實得令人震驚。

提到夏于喬今年以同樣探討母女關係的《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，主持人譚艾珍也邀請大家為她集氣，期待她下個月能夠一舉拿金馬，現場觀眾掌聲不斷，夏于喬感謝大家的熱情，也希望大家能夠轉傳這支微電影給需要的朋友家人，除了看一部感人的影片，更可以知道要怎麼防治老年憂鬱症。

夏于喬今出席微電影《一起跳舞》記者會。（晴天影視提供）

導演葉天倫表示，片中母女的互動是現代多數親子關係的縮影，她們愛著彼此，卻不知如何表達，尤其當家中長輩陷入憂鬱時，更容易產生衝突和誤會。「憂鬱症患者跟家屬的相處，就像跳舞一樣，需要有來有往、前進後退，照顧彼此的心情來維繫關係，才不會踩到對方的腳，讓關係變成和諧的舞蹈。」

導演葉天倫（左）和夏于喬一同出席微電影《一起跳舞》記者會。（晴天影視提供）

葉天倫認為片中看似微不足道的小事與陪伴，都能夠產生巨大的力量，其中「傾聽」尤為重要，「有時長輩表面說的話，可能讓人感覺很衝、責怪、嘮叨，但如果我們被這些情緒左右，就會聽不到他們內心真正的需求，希望這支影片能幫助有相同境遇的民眾，陪伴長輩走過憂鬱低潮，並找回親密的親子關係。」

《一起跳舞》老年憂鬱防治微電影

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