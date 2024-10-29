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泰BL男神拍片「狂吃榴槤」20遍！晉升破億男主角之列

泰片《荊棘天堂》羅杰夫、英法有多場對手戲。（CATCHPLAY提供）泰片《荊棘天堂》羅杰夫、英法有多場對手戲。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國BL男神羅杰夫（Jeff Satur）主演新片《荊棘天堂》講述他為守護伴侶過世的遺產，與女主角英法瓦拉哈（Engfa Waraha）爭奪一片榴槤園；該片今（29）發布幕後花絮訪談篇，羅杰夫自爆「我是個超喜歡吃榴槤的人！」

訪談篇中，羅杰夫開心說自己愛吃榴蓮，不過拍攝吃榴槤橋段時，因鏡位關係需要一直吃，讓他苦笑說：「就算我多麼喜歡吃榴槤，但為了拍攝就是要一直吃，拍了大概20多遍。」

泰片《荊棘天堂》羅杰夫。（CATCHPLAY提供）泰片《荊棘天堂》羅杰夫。（CATCHPLAY提供）

另外練習種榴槤也是一大挑戰，羅杰夫說：「拍攝時不能只是把台詞唸出來而已，要相信自己就是在做這個工作的，並且享受在其中。」

英法形容和羅杰夫對戲過程猶如「仇人對視」，打趣表示：「有些橋段我們互飆演技，雖然我們不常一起上表演課，但演出來後覺得就像是真正的角色，甚至有幾幕沒有台詞，僅以眼神注視對方，就覺得真的有夠討厭你！」

《荊棘天堂》在泰國票房突破1.5億泰銖（約台幣1.4億元），讓羅杰夫和英法登上泰片「破億男女主角」之列，對此，羅杰夫表示非常驕傲，同時開心參與創作和演唱主題曲《Rain wedding》。《荊棘天堂》11月8日在台上映。

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