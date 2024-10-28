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韓版《聽說》導演曝翻拍難題！大讚台灣愛情片「感性」

韓版《聽說》由洪慶（左）、盧允瑞主演。（翻攝自Naver）韓版《聽說》由洪慶（左）、盧允瑞主演。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓版《聽說》改編自2009年同名台灣電影，台版為彭于晏、陳意涵主演，韓版由新生代男星洪慶、盧允瑞挑大樑；導演趙善浩今（28）在首爾出席試片，提到翻拍難題，直說拍得太像或太不一樣都是問題。

當《聽說》翻拍成韓片的消息傳出後，受到廣大影迷關注，趙善浩表示「台灣愛情電影在韓國特別受歡迎」，大讚台片有獨特的感性，「不過台韓兩地在語境表達上很不同，一開始有很多顧慮，基本上只想將角色情感都能精準捕捉。」

《聽說》導演趙善浩聊翻拍難題。（翻攝自News 1）《聽說》導演趙善浩聊翻拍難題。（翻攝自News 1）

話鋒一轉，趙善浩感嘆表示，現今愛情電影正在消失，舉例日本的愛情電影往往平淡，台灣愛情片有時誇張、有時感性，「我想展示韓國當代獨特的愛情題材，希望能讓大家產生共鳴。」

趙善浩將電影著重在「聲音」和「場面調度」上，「我認為觀眾可以去比較台灣和韓國的差別，即使都是夏天，韓國和台灣也是很不一樣的。」

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