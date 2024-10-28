李洪基護崔敏煥！嗆粉絲「不是性交易你負責？」被韓網罵爆

李洪基（中）發聲力挺崔敏煥（右），反而遭到網友反彈。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣樂團FTIsland剛結束在高雄的演唱會，但關於鼓手崔敏煥的爭議依然不停歇，新聞天天佔據韓國網站熱門榜，連粉絲都憤恨不平，而主唱李洪基不畏批評聲浪，發聲力挺隊友，卻意外引起爭議。

崔敏煥遭到前妻律喜爆料愛叫酒店妹，原本透過育兒節目塑造的愛家好男人形象，一夕之間全毀，其所屬公司不但發聲明道歉，宣布暫停其媒體相關行程，就連上週六在高雄的演唱會都改以「幕後方式」演出，讓台下哭成一片淚海。

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李洪基在高雄演唱會上強調會守護FTIsland，26日晚間於粉絲付費平台上怒嗆網友：「如果不是性交易？也不是性交易會所的話？你能為你的話負責任嗎？」原來是有網友直指崔敏煥已經是3個孩子的爸，涉嫌性交易的證據卻多到滿出來，「沒有人會支持一個經常出入性交易場所的人。」

李洪基霸氣護隊友，韓網更是罵聲不斷，有網友認為真相有待查明，也有人批評李洪基是在火上加油，沒加到分還幫倒忙。

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