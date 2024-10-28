NONO涉性侵案3度出庭！士院今開庭為了處理「這件事」

NONO涉性侵，今三度赴士院出庭。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕已婚男藝人NONO被控性犯罪6名女子，檢方考量他犯後絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴NONO，同時建請法院對NONO從重量刑。士林地院今第3度開庭，是為了處理他的限制出境、出海期限將屆，法官庭末諭知再以書面通知。

NONO今入庭前、後均未受訪。

NONO去年6月間被女模上網爆料指，NONO曾在車上對她強吻，後來網紅「小紅老師」見NONO拒絕道歉也未承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

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去年8月2日NONO首度到庭否認所有指控，訊後仍被依涉嫌強制性交等5罪，諭令50萬元交保，並禁止NONO騷擾、接觸被害人。

後來再有10人對NONO提告，去年10月19日北檢決定決定二度傳喚NONO，並依被害人的指述，當庭帶NONO前往偵查室外的「溫馨室」勘驗下體。但北檢之後考量沒有管轄權，去年12月19日將全案移由士林地檢署檢偵辦。

今年5月17日士檢偵結，痛批NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，對6名被害人的身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴NONO，同時建請法院對NONO從重量刑，以嚴懲惡行。

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