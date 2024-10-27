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娛樂 音樂

賽德克男神撿到夏威夷男孩「瓶中信」！驚人發展曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕賽德克文青男神Teymu Ukah德伊木推出最新族語專輯《Ucilung 將我遺忘在海邊吧》，以自身遇見來自夏威夷男孩瓶中信的真實經歷開端，用漂流瓶比擬原住民族青年在群體間的「漂流」主題，道出臺灣新世代青年在海內外闖蕩時漂盪與尋找自我定位的心境。

Teymu Ukah德伊木（卡努創藝工作室提供）Teymu Ukah德伊木（卡努創藝工作室提供）

德伊木在海島時遇見夏威夷男孩的瓶中信，信上寫著扭曲的英文自我介紹，他是一個住在夏威夷群島的男孩，喜歡衝浪、潛水和釣魚，如果撿到了這個瓶中信的有緣人，可以交個朋友，他想要知道外面世界的樣子，最後男孩附上夏威夷的地址。德伊木思考起：「我們恍如在漂流中尋找失根及自我認同，像是瓶子裡的信，相信會在某個時刻被拾起。」

「Ucilung」賽德克語的意思是「高山之湖」，「臺灣的古老語言多麼美麗，正待我們去發掘。學習族語並不限於某一個族群的身份血統，生活在這個島嶼上的每一個人，都可以為保存寶貴的臺灣文化資產盡一份心力，只要你願意，你可以學習任何一種語言。」專輯在串流平台上以「族語＋華語＋英語」三語言版本，希望可以對想學賽德克語的人提供一些幫助。

《Ucilung 將我遺忘在海邊吧》的媒體發表會以敘事音樂會呈現。（卡努創藝工作室提供）《Ucilung 將我遺忘在海邊吧》的媒體發表會以敘事音樂會呈現。（卡努創藝工作室提供）

《Ucilung 將我遺忘在海邊吧》的媒體發表會，打破常見形式，以敘事音樂會的方式結合劇場與音樂的舞臺，作為專業劇場演員，德伊木藉由一身分飾兩角對話的方式，闡述許多原住民族青年共感的「漂流」議題，也讓非原住民族群理解原住民族的困境，創造更多同理其他族群處境的空間。

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