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眾量級家寧遭疑染邪教…異色檔案揭3點：看了很無奈

家寧（左）在新影片中被認為狀態詭異，經常談論邪教的「異色檔案」DK（右）分享自身看法。（翻攝自YT）家寧（左）在新影片中被認為狀態詭異，經常談論邪教的「異色檔案」DK（右）分享自身看法。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber情侶「眾量級」Andy、家寧昨（26）共同發聲明證實已經分手一段時間，兩人也將各自開設頻道，不過家寧在個人頻道上傳首支影片後，卻被網友認為狀態相當詭異，更被挖出先前參加心靈課程一事，疑似受到邪教影響。對此，曾拍片揭露邪教問題的「異色檔案」DK也發文分享看法。 

家寧於25日開設新頻道「秘月期POPOO」，並上傳個人頻道的首支影片，整部影片大約只有1分鐘，內容卻完全看不出來想要表達什麼，再加上家寧不自然的腔調與手勢，都讓不少觀眾看了毛骨悚然，並認為她疑似誤入邪教。

對此，DK在Threads上發文提出3觀點，首先，家寧的新頻道名稱「秘月期POPOO」，是否與涉及不法的心靈成長團體「POP WORKSHOP」有關聯仍無法證實；第二，在網路上的相關文章都僅有臆測，並沒有看到確切證據；第三，Andy與家寧的感情關係屬於他們的私事，因此自己將不會談論。

DK強調，家寧參加的心靈課程與邪教之間的關聯尚未獲得證實，但他也指出這些課程設計精密，「一步一步把人拉進去，到後期，不只必須付出一大筆學費，整個人也被牢牢綁住了」，並透露曾收到許多網友私訊告知親友被類似課程困住，「看了真的很無奈，即使是陳桂林也救不了」，提醒網友要多加留意。

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