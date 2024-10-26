鄒承恩獻走秀初體驗「狂爆汗」 美式新造型親友認不出

〔記者李紹綾／台北報導〕鄒承恩為華裔設計師Daniel Wong獻出走秀初體驗，他每年都會受邀出席DANIEL WONG品牌大秀，這回不是坐在座位區看秀，而是成為當晚的走秀嘉賓，但處女秀竟遇上狂風暴雨，他深怕走到滑倒，所幸最後順利闖關成功。

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

走秀當天，鄒承恩看起來一派輕鬆，一問之下才知道鎮定都是裝出來的，他說：「在彩排時真的超級緊張，整個頭都狂爆汗，才剛走了一遍路線卻完全記不起來到底走了哪些位置，一切好像都很虛幻一樣。」除了是第一次走秀，他也首度嘗試做辮子頭的造型，一開始聽到要做這個美式風格造型的時候，他便覺得很有趣，一向比較保守的他，決定把自己完全交給Daniel Wong盡情地打造，他也盡情地去享受去玩，沒想到整體效果非常好，他在後台不斷自拍，甚至還有一些朋友根本沒認出他來。

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車昕（左起）、劉晉瑋、鄒承恩、甯傳修、李悠現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）

甯傳修（左起）、車昕、鄒承恩、李悠、劉晉瑋現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩一個月前接獲邀約時就開始期待，沒想到大秀前竟開始狂風暴雨，現場的地板都濕掉，加上滑板運動場地到處都是有高有低的斜坡，甚至真的有人不小心跌倒，讓鄒承恩非常擔心自己可能會滑倒出糗，第一次腳踩5公分高鞋走路的他，在走秀時忍不住一直偷看地板，深怕一個下坡就一起滑下去，「只能說真的要走過這一趟，才知道佩服模特兒走秀的平穩功力。」

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩公司的師弟師妹們，為了一睹師兄走秀帥氣的風采，特別聚在一起支持，活動後也爭相搶著跟鄒承恩拍照，因為他這樣難得放開玩的造型實在太少見了，鄒承恩事後笑說還好自己的台風很穩，沒有在大家面前漏氣，是個很好玩的經驗。

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）

順利完成這次的走秀任務，對鄒承恩來說就像解鎖人生體驗。鄒承恩很感謝大秀開始前Daniel Wong特別幫大家加油打氣，他覺得這個鼓勵對大家有很大的鼓舞，所以一開場自己也就決定很放鬆的去玩了，「很開心這次能成為品牌在39位走秀嘉賓中的其中一位，也很開心這次能成功解鎖從沒有想過的走秀初體驗。」

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