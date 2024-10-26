晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鄒承恩獻走秀初體驗「狂爆汗」 美式新造型親友認不出

〔記者李紹綾／台北報導〕鄒承恩為華裔設計師Daniel Wong獻出走秀初體驗，他每年都會受邀出席DANIEL WONG品牌大秀，這回不是坐在座位區看秀，而是成為當晚的走秀嘉賓，但處女秀竟遇上狂風暴雨，他深怕走到滑倒，所幸最後順利闖關成功。

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

走秀當天，鄒承恩看起來一派輕鬆，一問之下才知道鎮定都是裝出來的，他說：「在彩排時真的超級緊張，整個頭都狂爆汗，才剛走了一遍路線卻完全記不起來到底走了哪些位置，一切好像都很虛幻一樣。」除了是第一次走秀，他也首度嘗試做辮子頭的造型，一開始聽到要做這個美式風格造型的時候，他便覺得很有趣，一向比較保守的他，決定把自己完全交給Daniel Wong盡情地打造，他也盡情地去享受去玩，沒想到整體效果非常好，他在後台不斷自拍，甚至還有一些朋友根本沒認出他來。

車昕（左起）、劉晉瑋、鄒承恩、甯傳修、李悠現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）車昕（左起）、劉晉瑋、鄒承恩、甯傳修、李悠現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）

甯傳修（左起）、車昕、鄒承恩、李悠、劉晉瑋現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）甯傳修（左起）、車昕、鄒承恩、李悠、劉晉瑋現身華裔設計師Daniel Wong與Coca-Cola聯名的系列大秀。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩一個月前接獲邀約時就開始期待，沒想到大秀前竟開始狂風暴雨，現場的地板都濕掉，加上滑板運動場地到處都是有高有低的斜坡，甚至真的有人不小心跌倒，讓鄒承恩非常擔心自己可能會滑倒出糗，第一次腳踩5公分高鞋走路的他，在走秀時忍不住一直偷看地板，深怕一個下坡就一起滑下去，「只能說真的要走過這一趟，才知道佩服模特兒走秀的平穩功力。」

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩公司的師弟師妹們，為了一睹師兄走秀帥氣的風采，特別聚在一起支持，活動後也爭相搶著跟鄒承恩拍照，因為他這樣難得放開玩的造型實在太少見了，鄒承恩事後笑說還好自己的台風很穩，沒有在大家面前漏氣，是個很好玩的經驗。

鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）鄒承恩走秀初體驗，首度嘗試辮子頭的造型。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）

鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）鄒承恩獻出走秀初體驗。（旋轉娛樂有限公司提供）

順利完成這次的走秀任務，對鄒承恩來說就像解鎖人生體驗。鄒承恩很感謝大秀開始前Daniel Wong特別幫大家加油打氣，他覺得這個鼓勵對大家有很大的鼓舞，所以一開場自己也就決定很放鬆的去玩了，「很開心這次能成為品牌在39位走秀嘉賓中的其中一位，也很開心這次能成功解鎖從沒有想過的走秀初體驗。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中