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娛樂 日韓

日本大胃女王來台狂嗑「18公斤夜市美食」 小慧目睹1吃法超傻眼

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本超人氣大胃女王俄羅斯佐藤及桝渕祥与日前攜手來台拍攝《大胃女王吃遍巨大美食in台灣》特輯，身為後進的台灣大胃女王小慧禮數做足，熱情送上18公斤的夜市美食當見面禮，被笑稱是另類的「十八相送」！

小慧（中）、俄羅斯佐藤（右）及桝渕祥与（左）趁節目拍攝空檔，同桌大啖烤鴨，一人輕鬆嗑光。（緯來綜合台提供）小慧（中）、俄羅斯佐藤（右）及桝渕祥与（左）趁節目拍攝空檔，同桌大啖烤鴨，一人輕鬆嗑光。（緯來綜合台提供）

三人先來到台灣知名夜市「寧夏夜市」，面對食量有如黑洞般的日本前輩們，小慧不忘盡地主之誼，親自採買蚵仔煎、脆皮花枝、營養三明治、沙威瑪等各式排隊小吃，食物全部加起來居然多達41道，總重量還衝上18公斤，讓俄羅斯佐藤跟桝渕祥与開心狂喊：「歐伊系！」

面對兩位前輩暴風般的進食速度，一度害小慧差點來不及送上下一道夜市美食，加上俄羅斯佐藤特有的「大嘴怪獸」吃法，更讓小慧大開眼界，忍不住驚呼：「前輩的『一口』也未免太大口了吧！」而小慧也會在節目中與同為台灣出身的大胃王丁丁組隊，前往西門町與兩位前輩進行台日大胃王PK賽。

小慧（左）盡地主之誼，親自排隊採買寧夏夜市人氣小吃，熱情餵食大胃女王前輩俄羅斯佐藤。（緯來綜合台提供）小慧（左）盡地主之誼，親自排隊採買寧夏夜市人氣小吃，熱情餵食大胃女王前輩俄羅斯佐藤。（緯來綜合台提供）

其實俄羅斯佐藤及桝渕祥与先前就曾多次來台，兩人也異口同聲表示非常喜歡台灣，尤其台灣美食更是對她們的胃口，其中以俄羅斯佐藤的「台化」程度更深，連一般外國人不易接受的臭豆腐，她也吃得津津有味，一邊品嚐還一邊大讚：「好臭好好吃！跟酸酸甜甜的台式泡菜更是絕配！」擁有前「鎌倉小姐」稱號的桝渕祥与，則是對台灣芒果念念不忘，這次也趁來台出外景，如願吃到現切芒果、芒果冰跟芒果汁，還買了一堆芒果乾回日本，讓她一解思「芒」之情。

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