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娛樂 電視

《原子少年》遭私生飯騷擾！起床驚見閃光燈：會有鏡頭恐懼症...

《原子少年2》遭私生飯偷拍。（資料照，踢帕娛樂提供）《原子少年2》遭私生飯偷拍。（資料照，踢帕娛樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《原子少年2》在今年6月開錄，8月首播，目前仍有進行拍攝，廣受粉絲喜愛。不料，少年們近期卻遇到私生飯行為，成員鄭彫秦在社群透露在民宿拍團綜時，早上起床發現對面建築物有鏡頭在拍，甚至有閃光燈。對此，官方也發出聲明回應了。

鄭彫秦在社群發文「早上起來發現對面有人在偷拍的感覺好奇怪...」，隨後解釋日前和團體成員們一起去宜蘭錄製團綜節目，結果早上醒來卻驚見對面建築物有閃光燈，疑似就是在拍他們，讓成員們驚魂未定，另一成員Alex更留言:「這樣會引發鏡頭恐懼症的，不要醬子」，足見他們飽受驚嚇。

成員鄭彫秦在社群發文，透露團隊被偷拍，其他成員也留言證實。（翻攝自鄭彫秦Threads）成員鄭彫秦在社群發文，透露團隊被偷拍，其他成員也留言證實。（翻攝自鄭彫秦Threads）

成員Alex留言回應「恐引發鏡頭恐懼症」。（翻攝自鄭彫秦Threads）成員Alex留言回應「恐引發鏡頭恐懼症」。（翻攝自鄭彫秦Threads）

對此，《原子少年2》在官方社群發表聲明，感謝粉絲們的支持，但強調部分粉絲行為已超過應有界限範圍，希望藉此與粉絲溝通，禁止所有擅闖、跟蹤、未經同意拍攝及干擾現場等行為。

《原子少年2》遭私生飯偷拍，公司公開回應與粉絲溝通。（翻攝自《原子少年2》IG）《原子少年2》遭私生飯偷拍，公司公開回應與粉絲溝通。（翻攝自《原子少年2》IG）

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