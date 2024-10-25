《少林足球》酒吧老闆心肌梗塞離世！兒悲曝訃聞 田啟文證實

謝志華（右）在電影《少林足球》中飾演酒吧老闆。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的香港男星「肥華」謝志華，驚傳離世消息，23日於社群平台出現一篇稱是謝志華兒子謝天恩轉發的訃聞，指謝志華於22日因心肌梗塞猝逝，享壽64歲，並交代出殯事宜。曾與謝志華合作的「田雞」田啟文，也證實好友離世。

23日社群平台上出現一篇稱是謝志華兒子謝天恩轉發的訃聞，文中簡單交代謝志華出殯事宜，並通知親友奠儀可直接轉賬到謝天恩的帳戶，「家父謝志華先生於22/10/2024因心肌梗塞離開人世，享年64歲，謹擇10月26日中午在深圳殯儀館設靈，讓至親友好親臨致祭，於同日下午二時出殯火化。」



請繼續往下閱讀...

謝志華因心肌梗塞離世，享壽64歲。（翻攝自微博）

曾與謝志華合作的田啟文也受訪證實好友離世的消息，表示謝志華是他帶入行的，等同於是他的徒弟，如今後事已經安排好，他也忍不住感嘆「人生無常，活在當下」。

謝志華除了是演員外，同時也是一名資深製作人，生前參與過多部電影，包括《賭霸》、《風塵三俠》、《天若有情Ⅱ之天長地久》、《夢醒時分 》、《流氓醫生》、《甜蜜蜜》、《色情男女》、《少林足球》等，最為大家熟悉的就是在周星馳的《少林足球》中飾演酒吧老闆，2005年後他便淡出螢光幕。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法