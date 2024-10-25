提前搶救耶誕！《紅色一號》曝終極預告預售萬聖節開賣

〔記者許世穎／綜合報導〕由《野蠻遊戲》系列導演傑克卡斯丹執導，巨石強森、克里斯伊凡主演的動作冒險新片《紅色一號》，今（25）日曝光終極預告，也宣布預售開賣日，巨石和克里斯在片中踏上一場足跡遍布全球，又動作戲滿滿的營救任務，好挽救耶誕節。

巨石強森（右）和克里斯伊凡在《紅色一號》展開營救任務，好挽救耶誕節。（華納兄弟提供）

《紅色一號》同時融合了奇幻、冒險和喜劇元素，故事設定在耶誕節前夕，代號「紅色一號」的耶誕老人尼克（J.K.西蒙斯 飾演）慘遭綁架後，神話監督局長柔伊（劉玉玲 飾演）、北極特區頭號指揮官卡倫（道恩強森 飾演）不得不與全球頂尖賞金獵人傑克（克里斯伊凡 飾演）聯手展開救援任務。

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片中除了充滿刺激的動作場面，更融入大量創意及幽默元素，卡倫甚至能將迷你玩具車變成跑車，小積木也能變成強大的保鑣。另外，也有著許多奇妙又神秘的生物，包含會發光又會飛的馴鹿，為聖誕老人拉雪橇；超派北極熊賈西亞，一出場就把傑克嚇得半死；巴掌狂魔坎卜斯，一個巴掌就能把卡倫打倒在地；臉插著胡蘿蔔的高大雪怪等，讓觀眾體驗驚喜連連的奇幻旅程。

隨著萬聖節即將到來，發行商華納兄弟台灣也力邀粉絲加入賞金獵人的行列，提前搶救聖誕！即日起至11月7日只要與全台戶外及電影院的《紅色一號》電影主題布置合照，上傳照片至個人社群就有機會抽中《紅色一號》電影票，詳情請見華納兄弟台灣官方粉絲團。

《紅色一號》將於11月7日搶先全美正式台灣上映，包括2D、IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema版本同步登場。預售票將於10月31日萬聖節開賣，購票即可獲得原版電影海報，詳情請洽各大戲院。

《紅色一號》終極預告：

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