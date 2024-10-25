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袁艾菲「婚姻破局」當單親媽媽 同框男神前夫畫面曝光

袁艾菲（右）在《妳是我的姐妹》飾演單親媽媽。（八大電視提供）袁艾菲（右）在《妳是我的姐妹》飾演單親媽媽。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕袁艾菲在八大《妳是我的姐妹》飾演林哲熹的前妻，離婚後成了單親媽媽，獨自撫養女兒。袁艾菲爽朗表示，不會抗拒演媽媽，「因為我姊姊有三個小孩，其中一個年紀跟劇中的女兒年紀差不多，所以我跟她意外有話聊。」

袁艾菲（左）在《妳是我的姐妹》飾演林哲熹（右）的前妻。（八大電視提供）袁艾菲（左）在《妳是我的姐妹》飾演林哲熹（右）的前妻。（八大電視提供）

戲裡和林哲熹的婚姻破局，戲外袁艾菲和老公婚後感情依舊甜蜜，聊起維繫婚姻關係的秘訣，她分享：「要有雙向的溝通，以及雙向的在乎對方的感覺、把對方放在心上。」坦言共同經營婚姻是很重要的，如果其中一方比較自我，凡事都只顧自己感受，卻老是刻意忽略對方的感受，那久而久之彼此都會對彼此有一些誤會跟怨懟，「要在同理對方，跟照顧自己需求的中間，找到一個完美平衡。」

至於是否有計畫像劇中一樣當媽媽？隨緣的袁艾菲透露：「可能後年試試看吧！如果沒有就沒關係，對於生小孩這件事情，沒有特別的強求，看看宇宙是如何安排這件事。」《妳是我的姐妹》每週六晚間8點於八大戲劇台播出、每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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