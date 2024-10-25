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娛樂 電視

方志友「名師講座」分享角色歌單 上課前歌曲遭女兒刪除「全變BLACKPINK」

〔記者李紹綾／台北報導〕百白擔任TVBS新人營總導師，何潤東、黃尚禾、方志友受邀至名師講座分享經驗，讓學員們受益匪淺。

方志友以非科班身分與學員分享入行經歷。（TVBS提供）方志友以非科班身分與學員分享入行經歷。（TVBS提供）

結業式當天，學員分為4組，呈現編劇簡莉穎的舞台劇作品《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brother）》。舞台劇公開演出吸引眾多觀眾到場觀賞，學員們在舞台上表現精湛，將課程中所學的技巧展現得淋漓盡致，現場氣氛感動人心，讓不少人淚流滿面。

百白看到學員成長十分感動。（TVBS提供）百白看到學員成長十分感動。（TVBS提供）

百白擔任TVBS第五屆新人營總導師 陪伴學員兩個多月的學習。（TVBS提供）百白擔任TVBS第五屆新人營總導師 陪伴學員兩個多月的學習。（TVBS提供）

作為總導師，百白從開課前兩個月開始準備課程，強調新人最重要的能力就是要成為一個獨立的演員，幫助學員們體驗從試鏡、拿到劇本到開拍的整段旅程，提供多項實用的技巧與工具，透過訓練眾人能面對未來的工作挑戰。百白聊起授課過程最印象深刻的事，即是幫助一位非科班出身的新人，建立對自身與表演的自信，對方也在課程最後請求百白：「老師，可以最後一次抱抱我嗎？」百白也感性回應：「我會繼續擁抱你啊！」師生間深厚情誼令人動容。

百白擔任新人營總導師，結業式與學員們合影。（TVBS提供）百白擔任新人營總導師，結業式與學員們合影。（TVBS提供）

第60屆金馬獎最佳女配角方志友，以非科班出身的背景分享自己在演藝路上的經驗，強調「人生不能放棄」的信念，她透露在準備的過程中，發生一段讓人哭笑不得的小插曲，原想與學員分享過往為角色所建立的專屬歌單，沒想到上課前一週，不小心被她女兒全部刪掉，通通變成BLACKPINK 的歌曲。她細數自己的角色歌單，像是《粉紅色時光》「趙以桐」聽的是綠洲合唱團、槍與玫瑰，《有生之年》的角色「莊秀綾」則是聽徐若瑄《甜蜜的折磨》，新戲《舊金山美容院》角色「江之璐」的歌單高達60幾首，包含五月天的《倔強》，每一次都是她按照角色個性、生活所設計的，對她的演出幫助良多。

何潤東擔任名師講座講師，分享自己的工作經驗。（TVBS提供）何潤東擔任名師講座講師，分享自己的工作經驗。（TVBS提供）

黃尚禾擔任名師講座講師，分享演戲的方法。（TVBS提供）黃尚禾擔任名師講座講師，分享演戲的方法。（TVBS提供）

作為結業式的總結，百白再次鼓勵新人們要學會獨立面對演員的職業生涯，並持續在這條道路上努力，她提醒學員：「要學會鼓勵自己，成為自己的啦啦隊隊長。」TVBS新人營的宗旨在於培養具潛力的新生代演員，方志友也提到：「如果我在新人時期有這樣的營隊，或許可以少繞一些路。」

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