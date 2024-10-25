阿Sa新戲遭店家控「如同強姦」硬闖拍攝 劇組不忍回應7點反擊

阿Sa新片拍攝引發爭議。（資料照，翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星「蔡卓妍」阿Sa和張繼聰聯手主演的新戲，近日正式開拍，沒想到劇組遭店家發文公審，指控強行進入取景，引發外界討論。對此，劇組在23日還原真相回應了。

該劇組遭到一間店家以「硬闖」、「如同強姦」等嚴重字眼，指控沒有經過同意就強硬進入拍戲，但劇組出面澄清，認為店家的發文言詞有誇大，有損公司商譽，但多次聯絡店家溝通都未得到回應，因此才選擇發聲明還原真相。

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劇組表示，早在拍攝前兩週就已經聯繫該店家商借場地，但由於店家開價超出預算，最終決定僅在店外的街道進行拍攝。然而，到了正式拍攝當日，得知劇組一名人員與店鋪負責人關係良好，最後在對方同意下，進行短暫的室內拍攝，且過程中並未再次被要求支付租金。但在拍攝過程中制止一名員工私自拍照後，店家就立即改口不願意借場地，劇組得知後也馬上撤出店家，不料還是接到店家發文控訴，最後，劇組也承諾會刪除拍攝的三顆鏡頭。

製作公司聲明。（翻攝自臉書）

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