黃曉明網紅女友葉珂開轟「很丟人」 陶喆露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆下月將在小巨蛋開唱，近日黃曉明的網紅女友葉珂在社群稱他的夯曲《今天妳要嫁給我》很丟人，身為原唱的陶喆，昨天出席活動受訪，霸氣表示沒有理會對方在說什麼，強調就是做好自己的音樂。

金曲歌王陶喆將舉辦小巨蛋演唱會。（Daniel Wong提供）

爭議不斷的葉珂，被網友翻出直播時的失言片段，當時她談到：「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些『猥瑣』的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去」，更形容陶喆和蔡依林的合唱曲很丟人，引起許多粉絲反彈。

請繼續往下閱讀...

陶喆昨晚受訪透露，大概有聽說過這件事，「完全沒有在理她說什麼，大概有聽到這個形容，但是我就做自己的音樂就好。」提到與蔡依林的這首歌曲，每次在演唱會時演唱的氣氛都很好，以高EQ做出回應。

金泰佑出席品牌活動。（Daniel Wong提供）

陶喆正在籌備新專輯及演唱會，昨天抽空力挺華裔設計師Daniel Wong的時尚活動，還有莊錠欣、小樂、金泰佑、U:NUS吳昱廷、高有翔等藝人出席。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法