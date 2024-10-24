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娛樂 電視

吳怡霈遇靈媒起雞皮疙瘩！錄影突哽咽爆哭

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台綜藝實境節目《廣告START》在董仔、八弟、Leo王「三小福」到彰化完成第一組廣告提案後，其他三位實習生吳怡霈、視網膜、宇珊「問達達，使命必達」小隊在上周也接著出發到屏東，拜訪製作日本注連繩的李龍師傅，不過眾人的廣告提案卻遭打槍。

吳怡霈（中）、視網膜（左）、宇珊（右）組「問達達，使命必達」小隊。（公視台語台提供）吳怡霈（中）、視網膜（左）、宇珊（右）組「問達達，使命必達」小隊。（公視台語台提供）

首位客戶就讓「問達達」小隊慘遭否決，士氣低迷的他們在三個月後捲土重來，找來特派員邵大倫，希望這次能順利提案過關。為刺激創造力，邵大倫帶他們來到森林園區親近大自然，吳怡霈在靈媒與祖靈溝通進行祈福儀式時，卻意外哽咽大爆哭。

吳怡霈事後分享，「這是不是老天給我的禮物，看到那位靈媒，很像見到很久之前就認識的朋友，她第一句話是說，『你的苦都沒有告訴別人，你自己壓在心裡。』我整個人起雞皮疙瘩。」

吳怡霈突哽咽爆哭。（公視台語台提供）吳怡霈突哽咽爆哭。（公視台語台提供）

經歷一次失敗的「問達達」小隊，面對第二次提案機會格外慎重，不眠不休的調整，甚至直接面對人群進行市調，希望將李龍師傅的職人精神帶給大家。在完成提案後，客戶打開產品沒說話，吳怡霈當下心想完了，「一開始我們覺得做廣告或做創意這件事，對我們三個來說應該不太困難，這次怎麼這麼硬，做廣告真的被打槍耶！都是來真的。」

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