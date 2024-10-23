許效舜隔12年再拿金鐘獎 浩子感動：我的第一個師傅

〔記者林欣穎／台北報導〕全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》由吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審，其中評審長許效舜才剛拿下第59屆金鐘獎「綜藝主持人獎」，這個獎由浩子親自頒給許效舜意義格外深重。

許效舜（左一）拿下金鐘獎。 （公視台語台提供）

浩子感動的說：「進演藝圈一開始就是在石頭家族，舜哥是我第一個師傅，謝謝他教我表演給我養分，讓我摸索走了20年終於來到金鐘舞台上，然後讓我能好好的把講座頒獎給我的第一個師傅！ 」

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節目本週節目來到第五集，客座評審請來「人間國寶」小咪老師，節目錄製時黃豪平也因為小咪老師在場太過緊張而出現大卡詞的窘境，親切的小咪老師要大家放輕鬆，說台語要自然才會好聽，節目中小咪老師更大展身手，示範完美劈腿身段給選手們觀摩， 掌聲呼聲不斷！

製作人黃淑宜對於節目《Talk Talk秀台語》可以帶動「說台語」這件事被熱烈討論感到開心，也正式公布《Talk Talk秀台語》第二季真的要來了，第二季籌備即將開跑，預計全台走透透進行海選尋找選手。

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