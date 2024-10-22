《老少女》第二季來了！楊貴媚赴日拍攝 鍾欣凌、嚴藝文獻聲合唱

〔記者林欣穎／台北報導〕實境節目《老少女奇遇記》第二季由楊貴媚擔任節目總製作人，與鍾欣凌與嚴藝文，這次帶領拍攝團隊到日本高知、熊本、五島和秋田四個地方拜訪在日本生活的台灣人以及與喜愛台灣的日本人，今（21）日發布30秒前導預告和前導海報。

在預告中可以看到楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文三人在日本開心笑得如青春少女、和秋田犬合影、乘坐跨橋火車、戴菅笠手拿金剛杖、在暴風雪地行走、迎接絕美雪景等畫面讓人相當期待節目中三位影后主持人爆笑又充滿感動的奇遇。

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實境節目《老少女奇遇記》第二季11月17日台視、八大正式播出 。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

剛獲得金鐘獎戲劇最佳女主角的楊貴媚激動表示：「這一季我們好像給自己太多挑戰，讓製作團隊和主持人都累壞了，但在剪接的時候好像又回到當初的感動，看著她們的眼淚，也會開始想念當時的我們。」

問及製作實境節目最困難的環節，楊貴媚坦言每一個步驟都有不同的困難，「其實在剪接的時候也有很多取捨，很多故事真實到有點殘忍的鏡頭我們捨不得用，很多好想讓觀眾一起體驗的情緒捨不得剪，但礙於時長和觀眾的觀影感受我們得剪，真的好難好難。」

當得知楊貴媚獲得金鐘獎，鍾欣凌超級感動，回顧起在日本拍攝時當整個劇組的大家長媚姐，鍾欣凌直呼：「她要顧及製作團隊的進度、狀態，還要顧到主持人的工作、給鏡頭專業的反應，這真的很辛苦，我跟嚴藝文就負責吃喝玩樂。」

在預告中也能聽到輕快的歌曲穿插在影片中，其實是來自三位主持人一起獻唱的宣傳曲《你在哪裡》，嚴藝文表示「我沒想過自己有一天會進錄音室錄歌，大家可以期待一下，三個臭皮匠的表現。」

鍾欣凌直言：「要很感謝我們的老師還有相信音樂，這首歌的原唱麋先生和宇宙人當我們的製作人，給我們很大的信心，期待完整歌曲釋出！」以歌手身分出道的楊貴媚表示很開心了能跟當紅的實力派金曲樂團合作，「跨界合作真的是現在很需要的，很開心也很榮幸可以唱到這首歌，謝謝麋先生和宇宙人的好歌，期待這首歌能在大家旅行時陪伴大家去繞一繞！」

《老少女奇遇記》第一季走訪全台各地，將感動的故事一一展現在節目，而第二季將完成三位影后未完成的海外工作圓夢計畫，前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心，展開一場豐富的「深度之旅」。在三位影后主持人的引導下，將帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記2》將鏡頭移至日本，三位老少女將再次相聚，帶回一個全新的自己。

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