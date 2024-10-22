超兇「日版林襄」要來了！南港再現「奇蹟級沙漏BODY」

辻莉莉莎被封「日版林襄」。（TSE提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」將於12月27日登場，號稱「日版林襄」的辻莉莉莎確定將前進南港，在學服祭上「變身」成粉絲們最愛的模樣，粉絲聽聞消息瘋狂敲碗「台、日」林襄同框畫面。

26歲的辻莉莉莎擁有G奶上圍和纖細螞蟻腰，在性感寫真界獲得「奇蹟級沙漏BODY」稱號，好身材就和林襄不相上下。她熱愛嘗試不同造型裝扮，先前扮成《平凡職業造就世界最強》女主角希雅，兔耳娘造型引發網友暴動。

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辻莉莉莎被封「日版林襄」。（TSE提供）

外型出眾的辻莉莉莎多才多藝，過去是一名小說家，中學時期創作的短篇小說曾榮獲縣內寫作比賽第一名；童星出身的她也有不少拍廣告的經驗，除了學習芭蕾舞，又有控制體重的壓力，腰圍始終保持在57公分，令人驚嘆。

如今辻莉莉莎從最美小說家蛻變成巨乳纖腰的姐系女神，並且要在「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」上與粉絲近距離接觸。「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」於11月1日中午12點起，可上JKFace官網購票。

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