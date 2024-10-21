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政大黑音正妹變了！芮鯊自我解放 原因全說了

芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈新星芮鯊RapShark 繼⾸張專輯《⼤部分的事》後，推出全新創作 EP《垃圾鬼 lah-sap-kuí》，再次展現另類創作才華，新作以台語俗諺「我是⽣蘚不愛洗，毋是⽣本⿊⾁底」笑稱自我的性格，芮鯊表示：「這張EP坦露自我內心俏皮、活潑的性格，希望用一個特有形容詞，留給大家全新印象。」

來⾃政⼤⿊⾳的芮鯊曾在《⼤嘻哈時代2》憑著歌詞創造⼒征服眾⼈，後續發⾏出道專輯，並舉⾏北中南巡演，獲得廣⼤迴響。過往的作品皆內斂且富含詩意，此次跳脫原有的風格，推出《垃圾鬼》EP。曲風橫跨雷鬼、嘻哈、Bossa Nova等，也使⽤台語、西語、中⽂創作，彷彿鯊⿂出閘，從溫和的性格中解放。

芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）

《垃圾鬼》EP 由芮鯊創作詞曲、雷擎操⼑製作。「當初想做⼀張充滿⽣命⼒的EP，第⼀個想到的⼈選就是雷擎！」芮鯊表⽰，這張作品將帶著聽眾回到童年時期，喚回那個在泥濘中玩耍的⼩孩，全身髒兮兮卻有著最乾淨、純真的靈魂。製作⼈雷擎則形容：「《垃圾鬼》是⼀張不怕髒、不怕錯、不假裝、不隨便的作品。」

芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）芮鯊RapShark（芮鯊RapShark提供）

EP收錄三⾸作品，同名單曲〈垃圾鬼〉以雷鬼律動搭配芮鯊俏⽪的態度，表現出荒誕的⽣活作息，為EP熱鬧開場。第⼆⾸曲⽬〈Vale Vale〉在西⽂中是 “OK OK”之意，以拉丁和弦元素加上強烈的律動感，展現出無所畏的⾃信。最後以〈三房兩廳兩衛〉收尾，道出想在異地和同鄉朋友們共組家庭的願望，溫暖中帶有⼀絲惆悵。

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