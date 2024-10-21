（影）日文女神長瀨昆妮一動作 老司機讚：懂事

「日文女神」長瀨昆妮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「日文女神」長瀨昆妮在網路上一個紮馬尾的動作，讓老司機大讚：懂事。長瀨昆妮原本是網紅連千毅直播小秘書，隨著連千毅入獄進修，長瀨昆妮也開始多方嘗試，她擬定策略鎖定DJ與廟會，近日再開直播創下高紀錄。

長瀨昆妮拍片宣傳廟會與DJ活動。（翻攝自臉書）

影片中穿著粉藍色細肩帶背心的長瀨昆妮，蹲下身綁紮馬尾，影片說明部分寫著：「當男友心情不好，怎麼安慰？」老司機們秒會意，大讚長瀨昆妮懂事。

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「當男友心情不好，怎麼安慰」這個哏起自《加藤軍台灣粉絲團2.0》，原本是一名外國女生被問到這個問題，她立刻笑著紮起馬尾，引起熱烈討論，事後比基尼正妹更拍成影片。

長瀨昆妮的顏值和身材受到網友歡迎。（翻攝自臉書）

長瀨昆妮原本是連千毅身邊的直播小秘書，她為了宣傳25日晚上6點30高雄岡山壽天宮參加萬聖節大遊行，接著深夜11點30分到台南夜店參與DJ派對。網友看了之後也稱讚她：「扮演我老婆」、「我一定到」、「人多超熱鬧」。

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