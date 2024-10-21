有鐘可循！嘉義奉天宮「敲鐘2下」 苗可麗連2天奪金鐘大獎

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕綜藝節目主持人、演員雙棲的苗可麗，這次一口氣拿下金鐘獎年度綜藝節目主持人獎與迷你劇女配角獎，風光抱回兩獎座後透露典禮前幾天就有奪獎的徵兆，表示日前到嘉義奉天宮，剛好遇到廟方敲鐘歡迎進香團，她也去敲鐘2下，認為這就是sign；奉天宮證實苗可麗上週到廟裡參拜時因緣際會充當志工敲了鐘。

綜藝節目主持人、演員雙棲的苗可麗（左二）上週一到嘉義奉天宮參拜時敲鐘2下，結果連奪兩座金鐘獎。（奉天宮提供）

苗可麗上週五先和許效舜、澎恰恰以節目「超級夜總會」奪下綜藝節目主持人獎，隔天再以「愛愛內含光」奪下迷你劇集女配角獎。

請繼續往下閱讀...

苗可麗領獎後在後台受訪時，分享前幾天有奪獎的徵兆，「我到嘉義奉天宮，剛好有神明要進來，就開始敲鐘，後來我也去敲鐘，我了敲2下，哇！這就是sign，好不真實喔！」

奉天宮文獻中心執行長林伯奇指出，奉天宮是全國少數還以手動方式來敲鐘，每當友宮神祗進廟、出廟時就會以有節奏的2鼓1鐘，直到定位、出廟門結束，有歡迎、歡送涵義；如果是縣長、貴賓等長官，只在祭拜定位時連續3次3鼓1鐘，如果是總統，從入廟門即以有節奏的3鼓1鐘，直到定位；鐘鼓聲有稟報神明也有知會廟方人員涵意，並不是隨便敲打。

林伯奇表示，上週一早上9點多，苗可麗參與實境美食節目來奉天宮參拜，剛好友宮進香團的神明要進廟，她聽到後詢問是否可以敲鐘，經向她說明敲鐘的時機後，當友宮神明要出廟時，在友廟同意下請她臨時充當工作人員敲鐘2下。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法