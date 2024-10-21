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娛樂 歐美

泰勒絲表態支持賀錦麗惹惱川粉 演唱會上空拉布條挑釁

歌手泰勒絲出聲力挺賀錦麗。（法新社）歌手泰勒絲出聲力挺賀錦麗。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國「國民天后」泰勒斯（Taylor Swift）在美國大選選邊站！經過川普與賀錦麗的電視辯論之後，泰勒絲表態自己力挺賀錦麗，讓許多川粉不滿，近日泰勒絲在邁阿密持續進行「時代巡演」（Eras Tour），川普支持者刻意在上空以飛機拉著「川普2024－準備好了嗎，貓女士？MAGA！」飛過，滿滿挑釁意味。

川粉拿著「我恨泰勒絲」的標語現身。（歐新社）川粉拿著「我恨泰勒絲」的標語現身。（歐新社）

泰勒絲表態支持賀錦麗後，川普本人曾經在社群宣告：「我恨泰勒斯！」激化雙方矛盾與衝突，川粉更是激動。先前就有川粉因泰勒絲表示力挺賀錦麗，竟然把本來要送給女兒當作生日禮物的泰勒絲演唱會門票轉售，更有人手持「I HATE TAYLOR SWIFT！（我恨泰勒斯）」表示抗議。

川粉故意在泰勒絲演唱會雇用飛機拉布條表示對川普的支持。（番社自X）川粉故意在泰勒絲演唱會雇用飛機拉布條表示對川普的支持。（番社自X）

川粉租用飛機在泰勒絲演唱會上空拉布條嗆聲，布條上所寫的「貓女士」是泰勒絲挺賀錦麗的聲明當中使用了「沒有子女的貓女士」，而「MAGA」則是川普最著名的口號：「Make America Great Again（MAGA，讓美國再次榮耀）」！

泰勒絲目前尚未針對演唱會上空的抗議布條做出回應。

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