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《正年》收視衝破12％！鄭恩彩反串太帥 網驚呼：想到林青霞了

鄭恩彩在《正年》中帥度爆表。（Disney+提供）鄭恩彩在《正年》中帥度爆表。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全女性熱血Disney+韓劇《正年》收視率節節升高，每集收視率持續翻倍飆升，昨天播出的最新第4集收視率為12.726%，除了金泰梨受到矚目之外，反串扮演男主角的俊美女星鄭恩彩也收穫許多粉絲，甚至有網友稱她能與林青霞、天海祐希等人並駕齊驅，引發熱議。

金泰梨主演的《正年》最新第4集收視率為12.726%。（Disney+提供）金泰梨主演的《正年》最新第4集收視率為12.726%。（Disney+提供）

《正年》劇情越來越精彩，金泰梨飾演的「正年」原本是漁村少女，雖有著驚人的歌唱天賦，但受限於出身貧困，一直被其他團員瞧不起，另還要提防演技、歌喉以及舞蹈皆無比優秀的頭號競爭者許英諝（辛叡恩 飾），但在國劇團反串男主角文鈺瓊（鄭恩彩 飾）的力挺之下，首度與許英諝一起登上舞台合演《春香傳》，即便知名度遠不如對方，充滿創意、熱情的正年仍舊靠著苦練，終於在舞台上搶盡風采，而她也立下豪語表示「我會闖出名堂」，表明一定會出人頭地，成為全韓國最厲害的歌伶之一。

《正年》辛叡恩。（Disney+提供）《正年》辛叡恩。（Disney+提供）

鄭恩彩在《正年》中太過英俊，被網友讚翻。（Disney+提供）鄭恩彩在《正年》中太過英俊，被網友讚翻。（Disney+提供）

鄭恩彩在《正年》飾演風度翩翩又溫柔的文鈺瓊，為了入戲，鄭恩彩曾表示在入劇組前半年就積極穿男裝，並剪去一頭秀髮，研究國內外眾多帥哥男星的行為動作，聲音刻意壓低成磁性嗓音，果然成功化身白馬王子，成為「梅蘭國劇團」最俊美的男主角。有台灣網友在Threads上發文「古今中外我覺得林青霞是第一，天海祐希第二，鄭恩彩這個造型讓人太驚艷，完全可以入列了」。

鄭恩彩在《正年》中的反串扮相，讓人想到林青霞、天海祐希等人。（Disney+提供）鄭恩彩在《正年》中的反串扮相，讓人想到林青霞、天海祐希等人。（Disney+提供）

至於曾在《黑暗榮耀》演出反派的漂亮女星辛叡恩，最近與金泰梨一起登上張度練的綜藝節目，辛叡恩哀怨表示，因為自己飾演金泰梨姊姊的死對頭許英諝，所以必須要有一點隔閡，「每次聽到金泰梨姊姊與其他演員對戲時一起開心玩樂，我就好羨慕哦，她生日時我還寫信給她，說希望姊姊不要跟其他人這麼好，我會吃醋的」，直到下戲後兩人才結為好姊妹。

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